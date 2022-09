Obesità: Come dimagrire? Quanti kg in un mese? Quanto camminare? Che sport praticare?

Come dimagrire se si è obesi ? Quanti kg può perdere un obeso in un mese? Quanto deve camminare un obeso? Che sport fare quando si è obesi?

Cosa c’è da sapere sull’obesità, perché valutarla e conseguenze per la salute

L'obesità è la forma patologica del sovrappeso, ovvero l' eccesso percentuale e assoluto di massa grassa corporea .

Nonostante l'obesità sia una condizione "evidente" anche senza alcun tipo di analisi specifica, in ambito medico e nutrizionale viene valutata e ulteriormente suddivisa in base alla "gravità", previa applicazione dell'Indice di Massa Corporea / Body Mass Index (IMC / BMI).

L'IMC è un valore ottenibile da una semplice operazione matematica, che mette in relazione i parametri antropometrici di statura e peso:

Indice di Massa Corporea: peso espresso in chilogrammi (kg), diviso per la statura espressa in metri, elevata al quadrato (m2) .

L'obesità viene quindi classificata come segue:

Obesità di I°: BMI da 30,0 a 34,9;

Obesità di II°: BMI da 35,0-39,9;

Obesità di III°: BMI da 40,0 in poi.

L'obesità non è un problema estetico . Ha piuttosto un impatto molto forte sul peggioramento dello stato di salute generale, aumentando vertiginosamente le possibilità di morte prematura e invalidità . Le cause principali sono:

In parallelo, si assiste a un peggioramento dello stile di vita generale – con vera e propria invalidità – e all'incremento di moltissime altre patologie e disturbi: asma e BPCO, litiasi renale e biliare, nefropatie (insufficienza renale) ed epatopatie (steatosi e cirrosi), compromissioni dell'esofago, dello stomaco e dell'intestino (esofago di Barrett, gastrite e ulcera, poliposi intestinale ecc.), degenerazione articolare (ad es. artrosi), problematiche autoimmuni (come la psoriasi), precocità delle alterazioni cognitive con l'avanzare dell'età ecc.

L'obesità sta diventando un problema non solo per la salute della popolazione, ma anche per la gestione delle risorse economiche sanitarie. I 600 milioni di obesi nel mondo, oltre a star male e vivere non a lungo, hanno un enorme costo per le istituzioni.