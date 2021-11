Il nuovo BMI

Il Vecchio BMI

È ormai risaputo come il BMI rappresenti un indicatore rapido ma INDICATIVO per valutare il peso corporeo di un soggetto in relazione ad un peso considerato ideale, detto "peso forma". Noto anche come indice di Quetelet, dal nome dello scienziato belga Adolphe Quetelet che lo mise a punto nel lontano 1830, il BMI è l'acronimo di Body Mass Index, italianizzato in "Indice di Massa Corporea" (IMC è sinonimo di BMI)

Il BMI si ottiene dividendo il peso (in chilogrammi) per l'altezza (in metri) al quadrato del soggetto in questione. Ad esempio, se un soggetto pesa 80 Kg ed è alto 175 centimetri il suo BMI è pari a::

80 / (1.75x1.75) = 26,12 Kg/m2

BMI CONDIZIONE < 16.5 GRAVE MAGREZZA 16-18,49 SOTTOPESO 18.5-24,99 NORMOPESO 25-29,99 SOVRAPPESO 30-34,99 OBESITÀ CLASSE I (lieve) 35-39,99 OBESITÀ CLASSE II (media) > 40 OBESITÀCLASSE III (grave)

Il risultato della formula viene poi confrontato con le medie della popolazione di riferimento, in modo da classificare e valutare il peso del soggetto. La tabella più conosciuta è quella dell'organizzazione mondiale della Sanità (tabella a lato).

Il soggetto del nostro esempio (BMI=26,12), quindi, risulta essere in leggero sovrappeso.