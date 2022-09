Metabolismo e allenamento: è possibile aumentarlo? Come fare? Gli esercizi metabolici aiutano?

Quanto incide l’allenamento fisico sul metabolismo?

È opinione comune che l'allenamento fisico incida in maniera determinante sul consumo calorico a riposo aumentandolo . Si tratta di un concetto vero, ma relativo!

Non ci sono dubbi che l'esercizio motorio acceleri il dispendio energetico basale, soprattutto appena terminata la sessione, ma, nel pratico, ciò non dovrebbe creare troppe aspettative .

L'incremento dell'impiego calorico in condizioni di riposo e neutralità di termoregolazione imputabile allo sport dipende soprattutto da due fattori:

L'aumento dei processi metabolici dovuti allo sforzo fisico intenso e prolungato determina un debito di ossigeno o Excess Postexercise Oxygen Consumption (EPOC), che viene ripagato nel post-workout, grazie ad un aumento del tasso metabolico, e in maniera proporzionale al carico allenante;

o Excess Postexercise Oxygen Consumption (EPOC), che viene ripagato nel post-workout, grazie ad un aumento del tasso metabolico, e in maniera proporzionale al carico allenante; Il giusto sport consente di aumentare e mantenere una maggior massa muscolare – ricordiamo che il tessuto contrattile è quello che consuma più di tutti nell'organismo.

A conti fatti tuttavia, l'aumento del consumo calorico a riposo indotto dall'esercizio è di pochi punti percentuali sul totale . Così come l'entità del guadagno di massa muscolare , facendo la media tra uomini e donne, giovani e vecchi, più costanti e meno costanti, è anch'essa non troppo impattante .

Perché tentare di aumentare il metabolismo con l’allenamento fallisce il più delle volte?

L'EPOC aumenta all'aumentare del carico allenante, ma sembra più sensibile all'intensità di esercizio. Questo non significa, tuttavia, che per creare un debito di ossigeno si debbano praticare solo esercizi ad alta intensità (HIT) prevalentemente anaerobici, come quelli metabolici (lattacidi) o di forza pura (alattacidi) o misti. Tutt'altro!

Anche un allenamento di base aerobica ma caratterizzato da picchi di altissima intensità (si pensi alle ripetute della corsa, del ciclismo, del canottaggio, del nuoto ecc.) può determinare un incremento dell'EPOC considerevole.

Anzi, la maggior parte delle persone che frequenta corsi fitness di ultima generazione è convinta che 15-20' di circuito possano offrire gli stessi vantaggi di un allenamento aerobico lungo un'ora. Questo è sbagliato in tutti i sensi!

Anzitutto perché non è detto che l'allenamento aerobico sia costituito da una passeggiata leggera; le percentuali d'intensità possono tranquillamente sfiorare la soglia anaerobica.

In secondo luogo perché lo sport non permette di consumare calorie solo tramite il debito di ossigeno; anzi, il costo durante l'attività è può essere di gran lunga (esponenzialmente) superiore.

Per ciò che concerne la ricerca di massa muscolare inoltre, essa richiede moltissima costanza e dedizione nell'allenamento di forza e forza resistente (per la ricerca di ipertrofia miofibrillare e sarcoplasmatica), e spesso non lascia spazio ad altre attività.