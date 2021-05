Vedi anche: lassativi; lassativi naturali; tisana lassativa; alimenti lassativi

Perché si usano

I lassativi non sono una scelta felice per dimagrire. In effetti, nonostante molte persone ricorrano ai purganti per perdere peso velocemente, si tratta di un vero e proprio affronto alla salute ed all'intelligenza umana.

L'uso dei lassativi per dimagrire è legato alla loro abilità nel promuovere la perdita di liquidi corporei; dal momento che l'acqua rappresenta circa il 65% del peso corporeo, la disidratazione indotta dai purganti sposta l'ago della bilancia nella direzione tanto ambita. Si tratta tuttavia di un dimagrimento fittizio, dato che la perdita di peso non è associata ad una riduzione significativa della massa grassa, vero obiettivo di qualsiasi programma dimagrante.

Il secondo meccanismo con cui i lassativi aiutano a "dimagrire" consiste nella riduzione della quantità di nutrienti assorbita, dato che accelerano in maniera sensibile il transito intestinale.