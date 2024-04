Lassativi per dimagrire: una pratica scorretta da evitare

Perché si usano

I lassativi non sono una scelta adatta per dimagrire e non devono assolutamente essere utilizzati per tale scopo.

L'uso dei lassativi per dimagrire è legato alla perdita di liquidi corporei che possono indurre e dal conseguente calo ponderale che potrebbe derivarne. Tuttavia, questo non deve essere considerato un dimagrimento, poiché la perdita di peso non è associata ad una riduzione della massa grassa, vero obiettivo di qualsiasi programma dimagrante, ma solo a una temporanea perdita di liquidi.

Questa pratica, pertanto, oltre ad essere pericolosa si dimostra anche del tutto inutile.