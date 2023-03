Controllare l'insulina fa dimagrire?

Carboidrati e insulina Ma è giusto limitare l'utilizzo dei carboidrati alla sola dose prima e dopo di un duro allenamento affinché non si verifichi un brusco innalzamento della glicemia? E' questo l'unico modo per ottenere quella calma insulinica tanto importante ai fini del nostro dimagrimento? Ebbene no. Infatti, l'organismo è perfettamente in grado di gestire i carboidrati anche nel resto della giornata; questo, a patto che l'apporto calorico complessivo sia adeguato e si adottino una ripartizione dei pasti e dei nutrienti "ragionevoli". Per i soggetti colpiti da insulino-resistenza invece, il discorso cambia. In caso di sovrappeso - quasi sempre implicato nell'eziopatogenesi della resistenza insulinica - è fondamentale prima di tutto instaurare un bilancio calorico negativo previa dieta ipocalorica, meglio se in presenza di un adeguato livello di attività motoria. Inoltre, può essere un buon accorgimento gestire l'alimentazione in modo da: mantenere ai margini inferiori la frazione dei carboidrati - ma sempre nel range di normalità; non creare grossi carichi glicemici; prediligere cibi e "pasti" a basso indice glicemico.

Carico glicemico Il carico glicemico prende in esame, oltre ai relativi valori numerici dell'alimento, anche la quantità delle porzioni. Nel caso del miele, ad esempio, che è tra gli alimenti a più alto IG, non si può non tenere conto della difficoltà di mangiarne 100 grammi in un unico pasto.

Indice glicemico L'indice glicemico, attribuendo un valore che va da 0 a 100 al singolo alimento, ci fornisce una classificazione in base alla velocità di innalzamento della glicemia. Perciò, il giusto passo di partenza per dimagrire efficacemente in caso di resistenza insulinica - conclamata o sospetta o borderline - sarebbe orientare le nostre scelte verso tutti gli alimenti a basso indice glicemico. Per i soggetti sani invece, non è sicuramente bandendo tutti gli altri prodotti che si otterranno maggiori risultati.

Gestione dell'insulina Poiché l'insulina viene stimolata dall'assunzione di nutrienti energetici, è possibile stabilire anche un indice insulinico - e, volendo, anche un carico. Si tratta comunque di parametri poco interessanti da valutare nelle persone sane, per varie ragioni. Ad esempio perché l'insulina non viene stimolata solo dai carboidrati, ma anche dai grassi e dalle proteine; ma anche perché un maggior picco insulinico determina un più rapido rientro del parametro glicemico, il che è di fatto un effetto positivo. E' vero che l'insulina ostacola il processo catabolico del tessuto adiposo, ma è anche vero che lo fa solo nel momento in cui si alza; non di meno, si rende indispensabile per il ripristino delle scorte di glicogeno e per ostacolare i processi catabolici anche sul muscolo.