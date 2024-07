Grasso localizzato: di cosa si tratta e perché avviene

Cos'è il grasso localizzato? Per grasso localizzato intendiamo le zone più interessate dal deposito adiposo. Nella popolazione adulta queste zone sono generalmente differenziate in: addome e girovita per gli uomini - deposito androide o conformazione " a mela ".

e per gli - deposito o conformazione " ". glutei, fianchi e cosce per le donne - deposito ginoide o conformazione "a pera". Nota: il seno delle donne è un'area molto specifica e particolare, che va considerata in parte come "essenziale" - nonostante sia anch'esso soggetto ad aumento in caso di sovrappeso e a riduzione in caso di dimagrimento. In età non fertile, quindi in epoca pre-puberale e post-menopausa, anche le donne possono avere una spiccata attitudine al deposito androide, o comunque maggiore rispetto al periodo di fertilità - nella quale aumentano molto gli estrogeni e progesterone. Shutterstock

E' possibile eliminarlo? Certo, ma non in maniera specifica. A meno che non sussistano condizioni alle quali porre rimedio, come squilibri ormonali o altre cause modificabili di cui abbiamo parlato sopra. Il dimagrimento è un processo globale e, nella persona sana, non c'è modo di manipolarne gli effetti. Se il grasso localizzato è molto abbondante, ovvero quando si associa a una condizione di sovrappeso, applicando una dieta ipocalorica è possibile dimagrire riducendo anche - ma, di solito, non solo - il grasso localizzato. Se questa frazione sia prevalente o meno, purtroppo, non dipende da noi. Tuttavia, se il lavoro fosse di tipo "estetico" e su un soggetto normopeso, il grasso localizzato potrebbe essere particolarmente arduo da rimuovere. Questo perché l'organismo è verosimilmente già vicino al suo set-point e applicare una restrizione calorica significherebbe "metterlo in crisi". In queste circostanze è imperativo applicare un taglio energetico blando e procedere con molta gradualità. Inoltre, non abbiamo parole di conforto per le donne che temono di perdere il seno, e per gli uomini che hanno paura di andare incontro all'appiattimento dei glutei. Si tratta di effetti collaterali che, di nuovo, non dipendono dalla nostra volontà.