Ginnastica a Casa: Fa Dimagrire?

Ma, per il momento, rimandiamo i dettagli al paragrafo dedicato ed iniziamo invece l'articolo spiegando tutto ciò che bisogna sapere sulla ginnastica a casa: quale, quanta e come farla.

Tuttavia, come spiegheremo sotto, ciò non si può ottenere prescindendo dalla dieta; il dimagrimento , infatti, dipende anzitutto dal bilancio calorico .

In questo articolo ci occuperemo soprattutto ci come farla a casa , andando a definire alcuni principi cardine utili a stilare un allenamento "estetico" in home fitness non soddisfacente, bensì efficacie .

Fare ginnastica a casa è uno dei tanti modi per restare informa o per dimagrire con più facilità, riducendo gli effetti indesiderati di una dieta ipocalorica e mantenendo una buona fitness cardiocircolatoria, respiratoria e muscolare .

Ginnastica a Casa

Fare ginnasta: quale, quanta e come

Ginnastica è un termine generico.

Si intende tale qualsiasi attività motoria che rientra nei cosiddetti "auspicabili", ovvero quell'ercizio fisico – supplementare alla normale quotidianità - che si spera venga messo in atto per mantenere lo stato di salute generale.

Per la precisione, la ginnastica è quella svolta dal "ginnasta", un alteta che esprime forza, elasticità, abilità cinestetica e altre capacità motorie – diverse a seconda dell'esercizio. Nata come allenamento militare nell'antica Grecia, la forma contemporanea di ginnastica "finalizzata a sé stessa" è quella artistica.

Sono normalmente considerati ginnastica anche l'aerobica anni '80, i corsi moderni tipo GAG, l'acquagym, quella dolce pre-partum ecc. Al contrario, non vengono accorpate a questa branca le attività più specifiche e gli sport.

Ciò che interessa a noi invece, è la ginnastica quale mezzo per supportare il dimagrimento rimanendo in forma e prestanti fisicamente. Dunque: quale, quanta e come farla?

Quale ginnastica fare?

Tutte le forme di ginnastica sono buone. Diciamo semplicemente che dovrebbe rispondere ai seguenti requisiti:

Non avere controindicazioni rilevanti e avere un impatto solo positivo sull'organismo; Compatibile alla soggettività; Essere gradita, per assicurare continuità e durevolezza; Sollecitare in maniera più completa possibile le varie capacità atletiche (condizionali, coordinative e flessibilità).

Soprattutto a chi non ha attitudini particolari, magari per una scarsa anzianità d'allenamento, o anche solo perchè sfrutta la ginnastica come "ripiego" verso altre attività che non può praticare – per infortunio, impossibilità o lock-down (come quello da pandemia di covid-19) – si raccomanda di eseguire un allenamento misto e vario.

Cosa significa? Che la ginnastica dovrà includere:

Riscaldamento e defaticamento aerobici di circa 7' ciascuno;

e aerobici di circa 7' ciascuno; Esercizi funzionali , gran parte dei quali a corpo libero, che implichino uno stimolo di potenziamento efficacie sul core e sui flesso-estensori della schiena, e che determinino l'uso delle capapcità coordinative. Alcuni esempi sono jumpig-jack, planck, burpiees ecc;

, gran parte dei quali a corpo libero, che implichino uno stimolo di potenziamento efficacie sul core e sui flesso-estensori della schiena, e che determinino l'uso delle capapcità coordinative. Alcuni esempi sono jumpig-jack, planck, burpiees ecc; Esercizi di potenziamento , soprattutto specifico – ad esempio, sul grande gluteo se necessario - per quei distretti carenti che possono migliorare grazie all'allenamento;

, soprattutto – ad esempio, sul grande gluteo se necessario per quei distretti carenti che possono migliorare grazie all'allenamento; Esercizi di flessibilità e mobilità articolare, dopo il defaticamento, anche specifici – ad esempio, per i polpacci e i flessori della gamba.

Quanta ginnastica fare?

Questa è una domanda molto "scomoda" perchè il carico di allenamento, dato da volume, intensità e densità dello stimolo, va in funzione di:

Soggettività (età, eventuali patologie o predisposizioni ecc); Condizione o livello di allenamento; Disponibilità – economiche, temporali, logistiche; Risposta individuale alle componenti di intensità, volume e densità.

Per semplificare, potremmo dire che, dando per scontati:

un'intensità costante media - o correttamente alternata tra bassa e alta;

un volume di allenamento ragionevole;

una densità di allenamento che permetta di mantenere sia l'intensità che il volume;

3-4 sessioni settimanali da 40-50' ciascuna si potrebbero considerare già un buon ritmo.

A casa: meglio o peggio che in palestra?

Anche in questo caso, dipende.

Oggi l'home fitness offre non solo una grande scelta in termini di attrezzature, ma anche la possibilità di allenarsi con tutorial youtube, live social e video-corsi a pagamento o gratuiti molto efficaci.

Certo, l'unico modo per essere valutati e corretti è quello di ingaggiare un personal trainer il quale, se non potrà recarsi in loco, grazie ad una videochiamata o con l'utilizzo della webcam, avrà comunque la possibilità di interazione.

Ad ogni modo, l'importante è iniziare. Il consiglio migliore che si possa dare a chi pratica home fitness è quello di dedicare un momento della giornata a questa attività, come se dovesse richiedere lo spostamento fisico in palestra. Fissate la sveglia al telefono e liberate l'agenda.

Allenarsi a casa può offrire molti vantaggi, come:

Minori rischi di contagio microbiologico, di incidenti stradali ecc;

Minor tempo da dedicare agli spostamenti;

Minor costo – che, nel lungo termine, si fa sempre più importante;

Per contro, è importante lavorare di più sui "tecnicismi"; ci vogliono quindi più attenzione e concentrazione. Mancano senza dubbio l'aspetto sociale del gruppo e la compagnia. Spesso poi, le attrezzature specifiche risultano troppo ingombranti, costose o rumorose per poterle collocare in casa.

Tuttavia, tornando al focus del nostro articolo: è sufficiente fare ginnastica per dimagrire? Come abbiamo anticipato, assolutamente no! Al contrario, la diete riveste un ruolo determinante per l'obbiettivo.

Per approfondire: