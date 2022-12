Esercizio fisico e obesità: benefici preventivi e terapeutici. Come gestirlo?

L'approccio al quella che, in tal caso, assume il ruolo di vera e propria "terapia motoria", dovrà risultare quanto più cautelativo possibile, ma al tempo stesso efficacie e motivante.

Sappiamo infatti che, se da un lato l'esercizio fisico costituisce un importante effetto preventivo e terapeutico sull' aumento di peso a carico della massa grassa - anche se il fattore primario, lo ricordiamo, è l' alimentazione - dall'altro la persona gravemente in eccesso ponderale può manifestare complicazioni e disagi salutistici che possono incidere pesantemente sulla sua abilità ed idoneità all' attività motoria .

In questo articolo tratteremo il complesso argomento della gestione dell'allenamento nella condizione di obesità , ovvero quando il sovrappeso determina un BMI dal 30.0 in su.

Approccio di programmazione e pianificazione dell'esercizio fisico per l'obesità

I criteri general del programma di allenamento per l'obesità sono, in assenza di patologie, gli stessi che per un soggetto sano. A cambiare saranno, ovviamente, i parametri allenanti e la progressione .

La scelta del tipo di esercizio fisico per il soggetto obeso dovrà tenere conto delle segueni variabili:

Durata/intensità dell'esercizio; Frequenza delle sedute di allenamento; Progressione dell'incremento dei carichi di lavoro; Frequenza delle sedute nella settimana.

A questo punto, è necessario stabilire il parametro più critico, ovvero l'intensità dell'esercizio; i crismi sono:

Frequenza cardiaca espressa in percentuale della frequenza cardiaca massima; Unità MET (multipli del consumo metabolico in condizioni basali); Scala soggettiva che consente di quantizzare la sensazione di fatica (Borg);

In ultimo, andrà definito il programma di allenamento vero e proprio.

Tenuto conto che esiste una relazione tra consumo di ossigeno e frequenza cardiaca, in mancanza di una adeguata strumentazione, si può ricorrere a quest'ultima, che è indipendente da età e sesso.

Misureremo quindi la massima potenza aerobica o calcolare la massima frequenza cardiaca, esprimendo l'intensità dell'impegno fisico come frazione percentuale dei valori massimi.

Bisogna peraltro tenere conto di alcuni princìpi:

L' errore nella stima del massimo consumo di ossigeno a partire dalla frequenza cardiaca è circa dell' 8%.

La relazione tra frequenza cardiaca e consumo di ossigeno (sempre espressi in termini percentuali) è valida per lavori effettuati con le braccia o con le gambe , per soggetti sani, di peso normale o in sovrappeso.

, per soggetti sani, di peso normale o in sovrappeso. La frequenza cardiaca massima è tuttavia inferiore nel lavoro eseguito con le braccia rispetto a quello eseguito con le gambe.

Ecco di seguito una tabella esplicativa della correlazione tra frequenza cardiaca e consumo di ossigeno , entrambi espressi in percentuale dei rispettivi valori massimi.

Percentuale FCmax Percentuale VO2max 50% 28% 60% 40% 70% 58% 80% 70% 90% 83% 100% 100%

Qui invece, proponiamo la scala di misurazione dello sforzo percepito, secondo il criterio di Borg.

Scala di percezione dello sforzo (RPE) di Gunnar Borg (da Howley e Franks 1995)



A B 6 7 Molto, molto leggero 0.0 Niente 8 0.5 Molto, molto leggero 9 (appena percepibile) 10 1.0 Molto leggero 11 Abbastanza leggero 2.0 Leggero (debole) 12 3.0 Moderato 13 Un po' faticoso 4.0 Un po' faticoso 14 5.0 Pesante (forte) 15 Faticoso 6.0 16 7.0 Molto pesante 17 Molto faticoso 8.0 18 9.0 19 Molto, molto faticoso 10.0 Molto, molto pesante 20 (quasi max)

Ecco ora alcune indicazioni per un programma di ricondizionamento fisico (da American College of Sports Medicine - ACSM 1991 e 1995.