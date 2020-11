Ellittica per Dimagrire: Come Usarla a Casa

Stiamo parlando del dimagrimento "fai-da-te" e di come ottenerlo più efficacemente allenandosi in maniera aerobica "a casa" ( home fitness ) utilizzando l' ellittica .

Nell'articolo che seguirà tratteremo un argomento di largo interesse collettivo, soprattutto in questo periodo di forti limitazioni dovute alle "complicazioni" sanitarie per epidemia da COVID -19.

Ciò detto, parlare di ellittica "al singolare" non è del tutto corretto; questo perché ne esistono varie tipologie, classificabili in base a numerosi criteri. Oltre alla presenza o meno delle appendici per il movimento degli arti superiori, si possono suddividere a seconda del livello tecnologico, del prezzo, dell'ingombro ecc.

Le tipologie dotate di "bacchette" per l'uso delle braccia consentono inoltre di stimolare anche la parte superiore del corpo, attivando per intero l' apparato locomotore ( total-body ).

Ciò non significa, ovviamente, che risulti priva di controindicazioni ; anche se in genere il suo movimento è ben tollerato anche da chi ha problemi di schiena ( lombalgie ), all'articolazione coxofemorale e alle ginocchia ( menisco , legamenti , sindrome della bandella ileo - tibiale ecc.).

Sappiamo che, in questo arco di tempo, un taglio calorico del 10% determinerebbe un dimagrimento di circa 1 kg ; per raggiungere l'obbiettivo è quindi sufficiente moltiplicare per 3 ed ottenere una dieta ipocalorica pari al 70% ( -30% ) della dieta normocalorica .

Ma di quanto? Per la maggior parte delle persone, un dimagrimento soddisfacente e sicuro sarebbe di circa 3 chilogrammi (kg) ogni 30 giorni . Grandi obesi o malati (cardiopatici, BPCO ecc.) che trarrebbero un vantaggio dal calo ponderale possono velocizzare anche drasticamente il processo; viceversa, i normopeso che ricercano un "ritocco" estetico possono ridurlo sensibilmente – per limitare "l'erosione" muscolare.

Non ci dilungheremo troppo sull'argomento, poiché già ampiamente trattato in diversi articoli del sito. Limiteremo dunque il paragrafo ai pochi concetti essenziali da ricordare nella stesura di una dieta ipocalorica .

Per avere maggiori garanzie che il peso stia calando a discapito della massa grassa e non di quella magra – free fat mass (FFM) – si è soliti eseguire plicometria o bioimpedenziometria – quest'ultima vantaggiosa anche per monitorare lo stato di idratazione.

In una ben più ristretta cerchia di esempi invece, il calo ponderale non si associa esclusivamente al dimagrimento. Sarebbero implicati:

Nella stragrande maggioranza dei casi, tale circostanza è associabile ad una diminuzione del peso corporeo, ragione per la quale lo strumento di misurazione più diffuso per valutare i progressi del dimagrimento è la bilancia .

Anche senza attivare questa via metabolica "di emergenza", l'intensità delinea quale substrato utilizzare in maniera prioritaria. Se bassa ha un maggior quantitativo di acidi grassi , se alta inferiore.

Il movimento del corpo sull'ellittica richiede un dispendio energetico muscolare e metabolico, soddisfatto dal consumo di carboidrati ( glucosio ematico e del glicogeno muscolare ) e di grassi (dai trigliceridi ematici e dell' adipe ); limitatamente, vengono usati amminoacidi ramificati nel muscolo o altri per la via della neoglucogenesi nel fegato .

Programma e Piano

Programmare e pianificare dieta e allenamento

Programmare e pianificare dieta e allenamento non è certo uno scherzo, soprattutto per chi non ha confidenza con il mondo dello sport e del fitness.

Consigliamo sempre di chiedere l'aiuto di un personal trainer per l'allenamento e di un dietista per la nutrizione, ma sappiamo che non sempre – e non per tutti – è possibile farlo.

Dieta fai-da-te e allenamento a casa dovranno quindi essere gestiti in maniera autonoma. Vediamo come in pochi e semplici punti pratici: