Scienza del Dimagrimento

Introduzione Quella del dimagrimento può essere definita una vera e propria scienza, soprattutto perché i meccanismi che regolano l'equilibrio tra le masse corporee – quindi il peso – sono numerosi, complessi e, in piccola parte, non del tutto chiari. Shutterstock Basti pensare a quanti metodi, e relative teorie, si possono incontrare facendo anche solo una breve ricerca su internet. Ognuno sembra dire la propria, ragion per cui gli utenti si trovano spesso in difficoltà nella propria scelta. Si consiglia comunque di prediligere un "vero" professionista; egli non sarà quello con il maggior numero di titoli di studio, e nemmeno obbligatoriamente un medico, bensì colui che ha eseguito lo specifico percorso di studi. Quella del terapista alimentare è una vera e propria professione che "dovrebbe" avere una specifica formazione accademica universitaria. L'uso del condizionale virgolettato non vuole attribuire un tono forzatamente polemico, e tantomeno introdurre a qualsivoglia contestazione sulle normative vigenti, ma è comunque giusto sapere che esistono specifici corsi di laurea concepiti per la formazione professionale del terapista alimentare, che sono: la specializzazione del corso di medicina in scienze dell'alimentazione (quattro anni), dietistica (triennale interamente dedicata a dietetica e dietoterapia) e scienze della nutrizione umana (biennale riservata a chi possiede già una laurea di primo livello). Solo i medici possono fare diagnosi di malattia, prescrivere analisi e farmaci. In Italia, la figura professionale più ricercata è quella del nutrizionista. Ben pochi però, sono a conoscenza del fatto che non esiste una qualifica giuridica vera e propria. Viene definito nutrizionista non solo chi termina con successo scienze della nutrizione umana, ma qualsiasi medico o biologo che opera nell'ambito dell'alimentazione – i dietisti sono quindi esclusi, ma possono comunque esercitare come tali. Leggendo "nutrizionista" si corre quindi il rischio di mettersi nelle mani di chi può non aver affatto studiato alimentazione, nutrizione e dietetica. Dietisti e nutrizionisti (tutti) possono prescrivere diete ma solo in ambito fisiologico; nell'ambito della patologia conclamata si richiede la sovrintendenza di un medico. Inoltre, personal trainer e tecnici sportivi non fanno parte di nessuna categoria delle suddette e possono limitarsi esclusivamente ai consigli alimentari. Ecco perché si consiglia di approfondire sempre il percorso di studi del futuro terapista, che dovrà aver eseguito almeno uno dei tre percorsi sopra menzionati. Per approfondire: Miglior Modo per Dimagrire

Cause Prima di entrare nel merito di "come fare" per dimagrire in maniera efficacie, efficiente e quindi corretta, facciamo una breve panoramica sulle cause che portano all'accumulo adiposo. Cause dell’accumulo di grasso adiposo L'adipe è un tessuto con specifiche funzioni di: riserva energetica e funzione endocrina. Oltre ad accumulare calorie sotto forma di trigliceridi, l'adipe interagisce costantemente con l'organismo. Quando è molto pieno comunica al cervello di mangiare meno (secernendo un ormone chiamato leptina), all'opposto stimola l'intake energetico con la dieta. Esiste una forte correlazione tra l'attività metabolica ed endocrina del tessuto adiposo, e l'azione di altri importanti ormoni come l'insulina – che vedremo in seguito. È comunque inutile girarci intorno; disfunzioni e patologie a parte, l'unica vera causa di accumulo di grasso adiposo è l'assunzione eccessiva di alimenti e bevande caloriche in funzione al dispendio energetico totale. Questa correlazione viene definita bilancio calorico e potrebbe essere così riassunta: [energia IN – energia OUT]; la prima è ovviamente quella assunta con la dieta e la seconda quella dispersa attraverso i processi metabolici. Ad esempio, mangiando 10 e consumando 5 si ha un bilancio calorico positivo (+5), e ciò determina un'azione anabolica (ovvero di costruzione) che nello specifico si traduce in accumulo di grasso adiposo. Viceversa (IN 5 e OUT 10), si ottiene un bilancio calorico negativo (-5), comportando un'azione catabolica (cioè di demolizione) ovvero il depauperamento del grasso adiposo in eccesso. Per approfondire: Come Motivarsi per Dimagrire

Valutarsi È logico che l'ideale sarebbe di rivolgersi ad un buon dietista, che ha tutte le conoscenze – non necessariamente strumenti altamente tecnologici – per valutare la nostra condizione fisica. Non tutti però sono disposti a spendere soldi per un servizio simile – a parere nostro, partendo già male con il progetto. Pertanto è possibile stabilire se si ha veramente bisogno di dimagrire o se trattasi di un semplice bisogno estetico. Indice di Massa Corporea Comunque, per chi preferisse l'auto-valutazione, può risolvere questa formula: (BMI) Body Mass Index = Peso (kg) /Altezza2 (m) Se il valore rientra nel range tra 18,5 e 24,9 siete a un livello di normalità. Valori inferiori a 18,5 indicano uno stato di malnutrizione e valori dal 25 in su indicano uno stato di sovrappeso. Questo indice di riferimento non è attendibile per atleti e soggetti particolarmente allenati. Nel caso in cui il risultato fosse indicatore di sovrappeso, diventa necessario iniziare un percorso dimagrante. Gestione Passando al lato pratico, prima di impugnare la calcolatrice, facciamo un breve sunto di come bisognerà organizzarsi per riuscire positivamente in un percorso dimagrante. Anzitutto si consiglia si rivolgersi al medico di base, fare un check up e una visita medico sportiva, e magari un'analisi del sangue. In questo modo avremmo più dati sui quali poter lavorare nella stesura della dieta. L'alimentazione e l'allenamento di un soggetto con alto rischio cardiovascolare non sono gli stessi di una persona normale. In secondo luogo, è opportuno scegliere un'attività fisica sportiva o comunque motoria gradita – non si pensi a quella più efficacie, se fatta per forza, avrebbe i minuti contati. Va poi analizzato il proprio stile generale. Ad esempio, tutti gli spostamenti che non richiedono l'automobile, ovvero nel raggio di almeno 5 km da casa, vanno affrontati a piedi o in bicicletta. Niente ascensori e scale mobili. Pasti fuori casa? Oltre ad uno, che potrebbe essere considerato "lo sgarro", tutti gli altri vanno eliminati. Se non possibile pranzare in casa per ragioni lavorative? Si prepara il pasto a casa la sera prima "à porter", oppure si esegue una ricerca sui luoghi dove è possibile acquistare ciò che serve come market o attività ristorative (mense, bar, ristoranti) che propongono anche ricette "normali" (pollo alla piastra, pasta al pomodoro ecc). Non è concepibile sedersi a tavola ogni giorno come fosse il 25 dicembre. Alcolici, junk-food e dolci fuori menù: STOP. I risultati vanno valutati settimanalmente o ogni 10 giorni, l'obbiettivo ha quindi una scadenza breve e si rinnova a ogni micro-ciclo – ad esempio, perdere 0,7 o 1,0 kg per volta. Se il dimagrimento è eccessivo, aumentare le calorie, se è insufficiente, diminuirle. Attenzione, ovviamente, ad eventuali incrementi della massa muscolare che possono occultare un'effettiva riduzione dell'adipe – soprattutto i primi mesi di palestra. Per approfondire: Come Dimagrire

Cosa Evitare Il modo corretto per perdere peso è quello che consente di ridurre il contenuto adiposo. Affidarsi a sistemi alternativi come la perdita di liquidi è pericoloso ed inutile, può dare crampi a causa di una consistente perdita di minerali e aumentare la viscosità del sangue con rischi cardiocircolatori seri nei soggetti a rischio. Anche la perdita di massa muscolare non è contemplata, perché controproducente indicatore di uno squilibrio glucidico o proteico – la carenza di carboidrati aumenta il catabolismo muscolare tanto quanto la carenza di proteine.

Calcolo del Fabbisogno Come detto sopra, il fabbisogno energetico corrisponde al dispendio calorico totale, a sua volta composto da più elementi. Calcolo del metabolismo basale Il metabolismo basale (MB) è il fattore di maggior impatto sul dispendio, quindi sul fabbisogno, calorico totale. Il calcolo del metabolismo basale indica la quantità minima di energia (espressa in kcal) indispensabile per lo svolgimento delle funzioni vitali (termoregolazione, respirazione, circolazione sanguigna e attività metaboliche). Tra le tante formule, quella di Harris-Benedict (1919) è forse la più immediata: Uomini: = 66 + [13,7 x peso (kg)] + [5 x altezza (cm)] - (6,8 x età)

Donne: = 65 + [9,6 x peso (kg)] + [1,9 x altezza (cm)] - (4,7 x età) Calcolo della Termogenesi Indotta dalla Dieta Rappresenta la quantità di energia spesa dal corpo per metabolizzare gli alimenti digeriti. Viene quantificata mediamente come un 10% del Metabolismo Basale. Livello dell'attività lavorativa e Metabolismo Lavorativo È possibile stimare il vostro livello di attività, e quindi il fattore moltiplicativo, utilizzando i seguenti valori: Il livello d'attività è legato a un fattore moltiplicativo che servirà per calcolare il Metabolismo Lavorativo (ML) = BMR x Fattore moltiplicativo Consumo energetico per l'allenamento Rappresenta l'aumento calorico dovuto all'attività sportiva. Per determinare questo valore si può utilizzare uno dei molti calcolatori disponibili on-line. È essenziale che esso tenga conto del peso e dell'età del soggetto, dell'intensità e della durata dello sforzo. Per approfondire: Dimagrire sulla Pancia