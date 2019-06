Per dimagrire è necessario, sostanzialmente, intervenire sullo stile di vita su due fronti:

Mangiare meno / meglio (a seconda dei casi) Muoversi di più / meglio (come sopra).

In prima istanza, va specificato che ridurre le calorie totali della dieta non è poi così semplice, soprattutto quando ci si allena. Questo perché l'esercizio motorio stimola molto l'appetito, che se trascurato diventa fame – molto difficile da tenere a bada. Inoltre, riducendo troppo le calorie, oppure eliminando i carboidrati, o seguendo un regime vegano ecc si corre il rischio di andare incontro a catabolismo muscolare – che, come vedremo, è l'esatto opposto di quello che vogliamo ottenere allenandoci con i kettlebell.

In secondo luogo, come anche per gli altri metodi, il grado di difficoltà dell'allenamento con i kettlebell è proporzionale al carico globale del protocollo. Sono necessari concentrazione, impegno e costanza, senza i quali non è ovviamente possibile guadagnare alcun risultato apprezzabile. Per ottenere la massima efficacia possibile, volume, intensità e densità del workout dovranno essere gestiti minuziosamente in base alle necessità soggettive. Nell'anno, il carico generale dovrebbe risultare tendenzialmente crescente, ma assolutamente non "sconsiderato" e non privo di sessioni rigeneranti di scarico.

In definitiva, per dimagrire correttamente ottenendo i migliori e duraturi risultati, è necessario programmare attentamente sia l'allenamento che la dieta.