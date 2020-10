Dimagrire Camminando a Casa

In questo articolo ci occuperemo di una particolare strategia di dimagrimento , ovvero quella ottenuta dal connubio tra dieta blandamente ipocalorica e attività motoria – in questo caso la camminata – fatta a casa .

Non è però detto che ad ogni chilogrammo perso, visibile sulla bilancia, sia costituito esclusivamente da lipidi adiposi . Anzi, non lo è quasi mai. Perchè il dimagrimento è un processo catabolico – o di smantellamento e " consumo " – che avviene in risposta all' insufficienza di energia alimentare, sviluppato nel corso dell'evoluzione con l'obbiettivo di sopravvivere e non del tutto selettivo sul tessuto adiposo.

Sappiamo che in 1 chilogrammo ( kg ) di tessuto adiposo vengono stoccati grassi in misura corrispondente a circa 7000 kcal. Ciò dovrebbe significare che ad ogni sottrazione dietetica di 7000 kcal dovrebbe corrispondere un calo ponderale , a carico dei grassi contenuti nel tessuto adiposo, di 1 chilogrammo .

Osservando quanto elencato, pare ovvio che l'unico parametro attivamente influenzabile per incrementare il consumo energetico è il movimento muscolare . In che modo? Sostanzialmente agendo su due fronti:

Camminare

Camminare: chi, quando, dove, quanto e come

Chi può camminare?

Camminare è un'attività spontanea per l'uomo. Diversamente dalla corsa prolungata, dal nuoto, dal ciclismo ecc, si potrebbe definire "naturale".

Ciò non significa che sia esente da controindicazioni; soprattutto ai grandi obesi, a chi soffre di certe patologie articolari, ai cardiopatici gravi, alle donne in gravidanza a rischio, agli anziani con problemi di equilibrio e in genereale a chi soffre di scompensi o complicazioni motorie, è sconsigliato cimentarsi nella camminata sportiva senza prima aver consultato lo specialista.

Per tutti gli altri, è sufficiente una valutazione di sana e robusta costituzione.

Quando?

Ogni momento è buono.

Certo, potendo scegliere, sarebbe perfetto far coincidere l'attività subito prima o subito dopo i pasti, in modo da sfruttare appieno anche l'impatto metabolico della stessa ottimizzando la gestione dei nutrienti - avendo chiaramente rispetto della propria soggettività; non tutti sopportano gli sforzi in queste circostanze.

Da evitare la camminata a digiuno anche ai soggetti sani che soffrono di pressione bassa o crisi ipoglicemiche.

Da evitare la camminata dopo i pasti per chi soffre di difficoltà digestive o malori ad esse correlate.

Dove?

Da eviare la camminata sotto il sole cocente, al buio o con nebbia senza segnalazioni, in mezzo allo smog e in presenza di freddo intenso senza un vestiario tecnico.

Pertanto, camminare a casa può essere la soluzione ottimale per tutti. Ovviamente non si hanno i vantaggi dell'allenamento outdoor, ma in periodi particolari – come il lockdown causato dall'epidemia di COVID-19 – è da considerare un'incredibile risorsa.

Usare un tapis-roulant è quindi la scelta più facile. Oggi il mercato offre moltissime soluzioni, da quelli magnetici alimentati dalla sola trazione delle gambe – anche piuttosto economici – ai più innovativi macchinari elettronci dotati di mille regolazioni e funzioni – logicamente piuttosto costosi.

Vantaggi del camminare a casa

Camminare a casa offre numerosi vantaggi, tra i quali l'assenza delle avversità legate all'ambiente esterno e al clima. Non di meno un minor rischio di contagio virale – ricordiamo la vicenda della pandemia da coronavirus. La sicurezza delle mura domestiche e la possibilità di non essere soli – pericoloso per chiunque – anche senza dover necessariamente trovare un compagno di allenamento. La possibilità di usare un abbigliamento non tecnico, con unica eccezione delle scarpe. Per qualcuno poi, è molto positivo potersi collocare di fronte al TV, al computer o ascoltare la musica senza le cuffie.

Quanto?

Bella domanda; dipende dal grado di allenamento personale. Il quanto (misurabile in tempo, spazio o passi eseguiti) corrisponde a un parametro allenante chiamato "volume". Nella camminata, volume e intensità (della quale parleremo nel "come") determinano il carico di allenamento. Per mantenere il carico costante, se aumenta uno deve diminuire l'altro e viceversa. Quindi, si partirà con un volume e un'intensità basse, per poi aumentare progressivamente prima uno poi l'altro col miglioramento della forma fisica. Un buon punto di partenza è:

Tutti i giorni per 30-40', lentamente

3-4 giorni la settimana per 60', lentamente.

Come?

Anche questo dipende dal grado di allenamento. E' soggettivamente percepita ma si misura oggettivamente in pulsazioni cardiache (bpm). Diciamo che l'ideale sarebbe camminare a un'intensità tale da permettere di sudare; ma questo vale per la media delle persone, non per tutte.

Nota: i soggetti bradicardici hanno una minor capacità di aumentare le pulsazioni, quindi all'aumento dell'intensità risponderanno comunque in maniera inferiore sui bpm.

Abbiamo anticipato che si tratta soprattutto dell'intensità, ovvero della velocità e dell'eventuale pendenza scelte in allenamento. Per un soggetto non allenato, la velocità è quella di una passeggiata e la pendenza 0.

Man mano che si migliora la propria condizione, ogni 4-6 settimane si potranno aumentare – oltre al volume suddetto - la velocità o la pendenza. A cicli, tornando indietro con uno dei due parametri, si potrà aumentare invece l'altro.

Tornando a quanto menzionato sopra però, anche camminando 20 chilometri al giorno, non è possibile dimagrire prescindendo dalla dieta. E' necessario impostare una dieta ipocalorica.