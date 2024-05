Grasso localizzato: riepilogo e conclusioni

Riepilogo e conclusioni

Gli uomini e le donne possono frequentemente sviluppare adiposità localizzate. Frequentemente, gli uomini accumulano sullo stomaco mentre le donne concentrano l'adipe su glutei e cosce, a causa del differente profilo endogeno degli ormoni steroidei.

Ma non sono solo questi ormoni a influenzare la collocazione dell'adipe di deposito. Anche cortisolo, insulina e catecolamine, a seconda del loro livello e del rapporto tra loro, concorrono a creare adiposità localizzate.

Diverso discorso per gli ormoni iodati, per i quali non sono noti siti di preferenza nello stoccaggio/consumo dei grassi di deposito. Oltre ai livelli di questi segnalatori chimici e al loro rapporto, anche la mappatura dei relativi recettori e la loro natura concorre a distribuire in maniera eterogenea il tessuto adiposo bianco.

Abbiamo parlato in particolare dei recettori adrenergici BETA e ALPHA.

Abbiamo poi visto che questi profili endocrini e recettoriali dipendono in primis dal genotipo e dal comportamento durante lo sviluppo, e solo secondariamente dallo stile di vita attuale.

Se il genotipo non si può correggere secondo le conoscenze scientifiche attuali, si può invece intervenire sullo stile di vita dell'infanzia (da parte dei genitori) e lo stile di vita da adulti, apportando grande beneficio in termini di accumulo di grasso e in termini estetici.

Vi sono integratori che possono contribuire, in misura variabile, a questo scopo e li abbiamo menzionati.

In sala pesi gli studi scientifici suggeriscono il ricorso allo Sport Reduction Circuit, il quale, aumentando la perfusione e l'ossigenazione locale, aumenta il contatto delle cellule adipose con gli ormoni lipolitici favorendo la lipolisi. Tale programma va associato possibilmente ad una crema termogenica e ad un'alimentazione - ovviamente - ipocalorica, e va mantenuto per circa 12/18 mesi.

Questo insieme di articoli riassume tutto quanto si possa fare per le adiposità localizzate.