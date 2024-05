Spot Reduction Circuit per il dimagrimento localizzato: funziona?

Per ri-fare il punto della situazione, diciamo che la strada da seguire per modellare il corpo opponendosi – per quanto possibile – alla predisposizione di accumulo è quella di tentare di gestire i flussi endocrini e le rispettive interazioni.

Attenzione però, molti dei fattori che promuovono la localizzazione dell'adipe sono per lo più impossibili da modificare, ragione per la quale l'unico sistema per ottenere un dimagrimento specifico è anzitutto promuovere il calo ponderale generalizzato.

Finora abbiamo visto come la genetica, l'assetto ormonale, il comportamento nell'età dello sviluppo e lo stile di vita possano favorire il grasso localizzato . In questo articolo cercheremo invece di offrire uno spunto sul tipo di allenamento da applicare per eliminarlo.

Meccanismo di dimagrimento: come funziona?

Giungiamo quindi al "nocciolo" della questione: a livello di allenamento, cosa possiamo fare per ridurre il grasso localizzato? Cioè, come possiamo agire per ridurre il pannicolo adiposo in maniera più incisiva laddove è più abbondante, in modo da migliorare l'estetica e perché no lo stato di fitness generale? Ottimizzando il bilancio calorico e imprimendo i giusti stimoli all'organismo.

Prima di entrare nel dettaglio del tipo di allenamento, facciamo una breve precisazione riguardante i principi di accumulo grasso nell'adipe e mobilitazione-consumo da parte dei muscoli.

Per produrre energia, oltre al creatin-fosfato, al glucosio e agli amminoacidi ramificati, le cellule muscolari possono usare anche gli acidi grassi. Questi provengono dal torrente circolatorio ematico, per lo più stoccati in trigliceridi e veicolati dalle lipoproteine a bassissima densità (VLDL). Questi sono particolarmente elevati nel post-prandiale, soprattutto in seguito a pasti abbondanti e in particolare se eccessivamente ricchi di carboidrati. D'altro canto, se non utilizzati immediatamente – evenienza piuttosto improbabile – essi vengono depositati nel tessuto adiposo in base all'azione ormonale e recettoriale, al grado di vascolarizzazione ecc. Il meccanismo si inverte nel momento in cui l'organismo, e soprattutto i muscoli, richieda energia; quindi, i grassi vengono mobilitati dal tessuto adiposo, immessi nel flusso sanguigno e portati alle cellule bersaglio che li ossideranno. Anche questo è mediato dai flussi ormonali e dai relativi recettori e sfrutta il medesimo reticolo circolatorio.

In parole povere: se il bilancio calorico è neutro, si crea equilibrio tra la fase anabolica e quella catabolica, lasciando costante l'entità dell'adipe. Se i grassi nel sangue (quindi le calorie) sono eccessivi nel post-prandiale, avverrà un accumulo maggiore. Viceversa, se il consumo periferico supera l'accumulo post-prandiale, avverrà un dimagrimento.

Si noti che abbiamo parlato di tessuti e non di zone corporee. Ma allora non si può proprio fare nulla a livello di allenamento per snellire maggiormente una zona rispetto ad un'altra? Diciamo che "la speranza è sempre l'ultima a morire". Dopotutto, per quanto ostico, il grasso localizzato non colpisce chi "muore di fame". Si perdoni l'ironia ma è giusto trattare con sobrietà gli argomenti svincolati dal contesto della salute; gli inestetismi – che comunque rimangono un punto di vista – andrebbero vissuti come tali, e non come un vero e proprio problema.

Parliamo ora di un'idea interessante, ovvero del sistema concepito per ottimizzare il dimagrimento localizzato chiamato Spot Reduction Circuit.

Dal ragionamento di cui sopra, pare ovvio che gli acidi grassi circolanti provengano da distretti che non hanno necessariamente a che vedere con la sede dello sforzo muscolare; pertanto, svolgere innumerevoli serie di crunch con l'obbiettivo di dimagrire in preferenza sulla pancia è pressoché utopistico. Questo è assodato.

Ribadiamo che l'organismo mobilita il grasso da tutto il corpo in percentuali variabili secondo le mappe recettoriali, la vascolarizzazione e che ciò avviene in maniera totalmente indipendente dalla nostra volontà. Certo è che il grasso localizzato sensibile agli ormoni sessuali è sempre "l'ultimo ad andarsene". Al contrario, il sovrappeso addominale e soprattutto quello viscerale hanno una più efficacie risposta allo stimolo dimagrante. Se però dal sovrappeso passiamo ad un semplice inestetismo, la faccenda cambia radicalmente e spesso la "pancetta" diventa difficile da eliminare tanto quanto le rotondità del lato B femminile.

Peraltro non tutti si rendono conto che, in base alla regolazione di cui abbiamo ormai parlato a sufficienza, il dimagrimento può seguire un andamento eterogeneo sia in termini assoluti, sia localizzati, e che questo andamento può cambiare con l'età e la fase biologica. Lo sanno bene soprattutto le femmine, che si vedono spesso ridistribuire totalmente tra l'infanzia, l'età adulta, la gravidanza e la menopausa. Quindi, non ci si meravigli se lo stesso metodo porti a risultati diversi pur applicato in maniera identica ma in momenti differenti della vita.