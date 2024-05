Dove si localizza il grasso e perché

Cosa si intende per dimagrimento localizzato? La maggior parte delle persone che intende dimagrire vorrebbe farlo in modo localizzato, ovvero selettivo, mobilitando e ossidando i grassi contenuti in specifiche aree di tessuto adiposo (sottocutaneo o viscerale). Questi punti sono in genere costituiti dall'addome e dal girovita per gli uomini, e dai glutei, dai fianchi e dalle cosce per le donne. Nell'ambito del bodybuilding e soprattutto della cultura fisica amatoriale persiste ancora la convinzione che tramite allenamento, dieta e integrazione, sia possibile assottigliare un pannicolo adiposo piuttosto che un altro. Dopotutto, chi non gradirebbe veder scemare più rapidamente l'adipe in tali zone piuttosto che in altre, al fine di uniformare la disposizione dei depositi con conseguente beneficio a livello estetico? Più o meno tutti, con eccezione di pochi giovani fortunati. In questo articolo cercheremo di capire meglio se, e in che misura, sia realmente possibile dimagrire dove ci pare senza penalizzare l'armoniosità del fisico nel suo complesso; per le donne questo significherebbe mantenere la pienezza del seno e per gli uomini (spesso ma non sempre) quella delle natiche. Prima di entrare nel dettaglio, riassumiamo brevemente per quale ragione diversi organismi non accumulano grasso nello stesso modo in tutta la superficie corporea. Shutterstock

Cause del grasso localizzato Perché, anche in seguito a dieta ed allenamento specifici, è molto frequente che le ragazze fatichino a tornire glutei, cosce e fianchi, mentre i ragazzi trovano maggior difficoltà a "far girare la tartaruga dal guscio al ventre"? Perchè: i due sessi presentano differenti caratteristiche fisiologiche. A dirla tutta, per la donna non è solo il sesso a determinare queste proprietà, ma anche l'età, o meglio, lo stato di fertilità... o meglio ancora, l'entità della secrezione ormonale, e la distribuzione unita alla sensibilità degli specifici recettori nel tessuto bersaglio. Questo principio non vale solo per le ghiandole e gli ormoni di cui parleremo oltre che per il tessuto adiposo, bensì per l'intero sistema di comunicazione chimica dell'organismo. Un altro esempio che riguarda sempre l'ambito bodybuilding è il meccanismo che regola la crescita muscolare, quindi la secrezione di testosterone e i suoi specifici recettori nelle fibrocellule. Cambiando totalmente ambito invece, potremmo portare l'esempio delle gonadotropine; nella donna l'FSH circolante aumenta con l'età, a causa di una minor riserva ovarica, fino alla perdita della funzione ovarica stessa e quindi menopausa. Anche questo meccanismo è regolato dalla modifica della sensibilità recettoriale. A proposito degli ormoni che interagiscono con il tessuto adiposo, iniziamo descrivendo i cosiddetti adrenergici.

Rapporto tra gli ormoni e localizzazione Sono diversi gli ormoni ad avere effetti sul metabolismo e sulla distribuzione del grasso di deposito. Per esempio, alti livelli di estradiolo danno vita ad una distribuzione prevalentemente ginoide (appunto perché legata alla donna), con siti di preferenza su glutei, fianchi e cosce. Bassi livelli di testosterone nell'uomo aumentano il deposito intra-viscerale. Alti livelli di cortisolo locano l'adipe di preferenza sulla schiena; inoltre, c'è da sottolineare che questo ormone catabolico esercita quasi sempre un effetto iperglicemizzante. L'insulina loca l'adipe di preferenza sopra e dentro l'addome. La prevalenza di androgeni comporta una distribuzione di adipe su tutto il torace, ma solo a livello di "mappazione", infatti gli androgeni non sono lipogeni bensì lipolitici. Diciamo che gli uomini indirizzano il grasso di preferenza a livello toracico e addominale (figura androide o a mela). Vi è da considerare poi l'interazione tra i vari ormoni. Ad esempio: un soggetto perennemente stressato mostra livelli di corticosteroidi sempre alti, con conseguente accumulo di preferenza nella schiena. Poiché questi soggetti, per cercare di innalzare la serotonina cerebrale e darsi sollievo, consumano abbondanti e frequenti pasti – molti dei quali ricchi di carboidrati – stimolano il pancreas a rilasciare molta insulina; infatti, quando nel torrente ematico aumentano i nutrienti e soprattutto il glucosio, il pancreas è stimolato a secernere più insulina. Una condizione cronica di iperinsulinemia (dovuta a ridotta tolleranza al glucosio e resistenza insulinica), che tuttavia per essere definita tale deve rimanere a lungo in circolo, favorisce il deposito di grasso dentro l'addome (peritoneale e viscerale) e nel pannicolo sottocutaneo della stessa zona. A tal proposito sono molti a pensare che livelli eccessivi di cortisolo circolante – da non confondere con l'ipercortisolismo, una vera e grave malattia – tendano ad aumentare la glicemia e quindi, seppur transitoriamente, ad enfatizzare l'iperinsulinemia con tutto ciò che ne consegue. È di certo condivisibile che un ipotetico meccanismo simile possa rallentare il dimagrimento, ma non tutti concordano sull'entità di tale effetto negativo. Pur supponendo un aumento transitorio della glicemia dovuta alla secrezione di cortisolo, è da dare per scontato il meccanismo opposto di equilibrio. Diversamente, si potrebbe diventare diabetici tipo 2 anche "solo stressandosi"; ma ciò non accade (con eccezione dei soggetti geneticamente predisposti), se non con condotte alimentari inappropriate, sovrappeso e sedentarietà. Livelli ormonali, sensibilità recettoriale e la mappa degli stessi sono dovuti a: Sesso

Genetica in generale

Stress

Iperinsulinemia e sindrome metabolica

Sedentarietà

Ormoni tiroidei.

Importanza della genetica Non è solo la differenza tra sessi a determinare la diversa distribuzione adiposa, ma incide molto anche la differenza interindividuale dovuta ai differenti genotipi. Poiché ogni individuo è fisiologicamente diverso dall'altro, ha anche propri livelli di ormoni, mappe recettoriali e sensibilità delle stesse. Peculiari sono anche tutte le altre caratteristiche anatomiche. Tali differenze sono legate all'espressione genica dei cromosomi del proprio DNA, frutto del patrimonio genetico, e in secondo luogo dal comportamento e dallo stile di vita condotto durante l'età dello sviluppo (dall'infanzia alla pre adolescenza, fino ai 21-24 anni). C'è quindi, entro lo stesso sesso, chi produce più testosterone e chi meno, chi ha una maggiore espressione nervosa simpatica e chi parasimpatica, chi è ricco di recettori alfa e chi meno ecc. C'è quindi, tradotto in soldoni, chi è più fortunato e chi meno. Senza essere degli esperti, questo è visibile facilmente dall'estetica. Ma mentre queste differenze vi saltano subito all'occhio, meno presente è alla vostra attenzione il fatto che anche internamente, nei meccanismi biochimici che si consumano giornalmente, i geni esprimono la loro individualità. Se su quest'ultimo punto non possiamo fare nulla, poiché non scegliamo i nostri genitori, possiamo però – con il nostro comportamento – smussare le espressioni negative ed enfatizzare le espressioni genetiche positive. In che modo lo vedremo più avanti.

Ruolo dello stress cronico Un soggetto stressato o sovrallenato ha livelli sempre alti di corticosteroidi. Un livello alto dell'ormone ipotalamico corticotropo comporta livelli alti di aldosterone, quindi ritenzione idrica. Ma soprattutto, livelli alti di stress portano a ipercortisolismo, quindi ad accumulo di grasso nella schiena. Non solo; livelli alti di cortisolo abbassano il testosterone endogeno.

Ruolo della sedentarietà I soggetti geneticamente molto sensibili alla via parasimpatica tendono avere comportamenti di calma, lentezza e bradicardia. Livelli bassi di catecolamine, collegate a questo stato di costante relax, possono portare ad accumuli adiposi legati alla distribuzione dei recettori adrenergici.