Diabete e Personal trainer

Dalle cifre riportate si desume come sia quanto mai importante sostenere una campagna di prevenzione sempre più capillare, in modo da limitare la crescita della malattia: da studi effettuati risulta che interventi minimi sulle abitudini di vita - quali l'attività fisica, l'adozione di una dieta equilibrata ed il controllo periodico della pressione e dei valori glicemici - sono in grado di ritardare di almeno tre anni la comparsa del diabete di tipo 2 nel 58% dei soggetti a rischio.

L'attività fisica è quindi fondamentale per tenere sotto controllo il problema, migliorando di circa il 50% la qualità della vita e riducendo al minimo i rischi che questi squilibri provocano ai nostri sistemi fisiologici. Divenire specializzati in questo settore da parte dei personal trainer diventa quindi un obbligo, visto che gli ipotetici clienti a cui noi tutti facciamo riferimento si identificano secondo il target della "signora Maria", ovvero della persona qualunque che ha come obiettivo il miglioramento del proprio stato di salute attraverso il fitness. L'aggettivo "qualunque" non va inteso in termini spregiativi; piuttosto, si riferisce alla possibilità che la nostra cliente sia portatrice di varie alterazioni metaboliche, quali ad esempio il diabete.

In che modo il personal trainer si rapporta al problema e come imposta il piano di allenamento? Innanzitutto bisogna avere tutte le informazioni riguardanti il caso e, cosa ancor più importante, avere chiaro il problema sotto il profilo fisiologico; dobbiamo sapere che allenare una persona diabetica comporta dei cambiamenti sull'azione dell'insulina, che l'ora e l'intensità dell'allenamento non sono fattori trascurabili, che come esiste una differenza tra il diabete di tipo 1 e il diabete di tipo 2, esiste anche un differente approccio allenante etc.

