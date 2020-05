Come ridurre le culotte de cheval?

*Come abbiamo detto, le culotte de cheval non si associano necessariamente a sovrappeso, ma questo non solleva l'eccesso ponderale dal suo ruolo fortemente predisponente. Ergo, si possono avere culotte de cheval senza sovrappeso, ma in caso di eccesso ponderale ci sono molte più probabilità di manifestare questo inestetismo.

Considerando la cellulite sulle culotte de cheval come una complicazione del tessuto adiposo su base vascolare , causata/facilitata da numerosi fattori – dieta ipercalorica *, predisposizione individuale, fattori ormonali , sedentarietà , fumo , uso di anticoncezionali orali, ostacoli vascolari indotti da calzature e vestiti ecc – possiamo affermare con certezza che gli unici due metodi per ridurla siano una dieta corretta e un altrettanto adeguata attività motoria .

Anche le culotte de cheval, come tutte le zone colpite dalla cellulite, possono essere classificate in base alla gravità della sclerotizzazione ; la loro riposta fisiologica ad un'eventuale correzione dipende in gran parte da questa variabile.

Il fatto che, nella donna, le culotte de cheval non siano necessariamente il risultato di un eccesso adiposo ha risvolti sia positivi che negativi. Da un lato si dissociano da quelle che vengono definite implicazioni salutistiche negative , dall'altro mostrano una certa resistenza al rimodellamento – non parliamo, ovviamente, di chirurgia estetica , bensì di dieta e sport.

Per molti, le culotte de cheval sono un vero e proprio inestetismo ma, ad onor del vero, la loro gradevolezza nel corpo femminile può cambiare non solo in base al periodo storico e al trend , ma anche a seconda dei gusti .

Per culotte de cheval si intendono i due cuscinetti adiposi rispettivamente collocati all' altezza dei fianchi e in adiacenza alle natiche – zona trocanterica .

Attività Fisica Motoria o Sport

Valutando il problema dal punto di vista del Personal Trainer, prenderemo ora in considerazione la strategia motoria "teoricamente" più corretta per ridurre le culotte de cheval.

Sarà deludente per molti lettori scoprire che, in fin dei conti, la pratica migliore è quella più gradita. Non è affatto una semplificazione. Statisticamente, cellulite ed eccesso ponderale si manifestano maggiormente nelle persone sedentarie. La mancanza di movimento risulta di fatto più grave in chi non si allena regolarmente ma, per fare questo – è sempre la statistica a parlare – non si può prescindere dai gusti personali.

Certo, volendo essere pignoli, il protocollo migliore è quello costruito attorno all'obbiettivo; quindi l'attività di cultura estetica o bodybuilding. Resiste ancora nell'immaginario comune la figura della culturista con volumi muscolari e un livello di definizione che poco hanno a che vedere con le linee tipicamente femminili. Cultura estetica però, non significa solo questo. "Costruire" il proprio corpo significa farlo a piacimento, quindi con obbiettivi che il soggetto stesso deve prefissarsi. Il "cosa", il "come" e il "quando" può mutare completamente a seconda del caso.

Per essere più chiari, faremo un esempio. Sappiamo che la tecnica di costruzione muscolare prevede l'uso di sovraccarichi e una modalità di esecuzione specificamente concepita per ottenere la risposta ipertrofica (alti TUT e alta intensità). Tuttavia quasi tutti i bodybuilder svolgono più o meno regolarmente cicli di forza pura, caratterizzati da esecuzioni più vicine al powerlifting. Allo stesso modo, inseriscono sessioni più o meno importanti di attività aerobica, per promuovere il consumo dei grassi adiposi e facilitare la definizione. Il tipo di sforzo è quindi

In conclusione, chiunque faccia sport con obbiettivi estetici è un cultore della propria immagine, a prescindere dal mezzo prediletto (crossfit, functional training, sala pesi ecc). Se adorassimo praticare nordic walking sarebbe totalmente inutile chiudersi tra 4 mura per sollevare della ghisa; in tal caso ci accontenteremo di completare la nostra routine con alcuni esercizi da praticare anche a casa.

Perché il bodybuilding è la soluzione migliore per eliminare le culotte de cheval?

Lo abbiamo detto, perché costruisce l'intero programma intorno a questo obbiettivo.

Per ridurre le culotte de cheval, dal punto di vista dell'allenamento, dovremmo imporre all'organismo i seguenti crismi:

Aumentare la fitness vascolare generale; Migliorare il ritorno venoso degli arti inferiori; Ottimizzare il circolo capillare degli arti inferiori; Promuovere il circolo linfatico degli arti inferiori; Potenziare il trofismo muscolare generale; Aumentare il dispendio calorico totale, con particolare riferimento all'ossidazione lipidica.

Quindi, il tutto si potrebbe classificare in 3 modelli di allenamento:

Aerobica generale : consiste in un'attività ripetitiva, di bassa o media intensità, che stimoli il metabolismo aerobico (consumo di ossigeno). Viene anche chiamato allenamento di fondo. Migliora la fitness respiratoria, cardio-circolatoria, vascolarizza i muscoli coinvolti e permette un elevato consumo calorico – con enfasi sull'ossidazione dei grassi, a determinate intensità;

: consiste in un'attività ripetitiva, di bassa o media intensità, che stimoli il metabolismo aerobico (consumo di ossigeno). Viene anche chiamato allenamento di fondo. Migliora la fitness respiratoria, cardio-circolatoria, vascolarizza i muscoli coinvolti e permette un elevato consumo calorico – con enfasi sull'ossidazione dei grassi, a determinate intensità; Ipertrofia e forza: è il potenziamento muscolare tramite resistance training. Lavorando severamente sui glutei e sugli arti inferiori si otterrà un gradevole rimodellamento. Non è un protocollo semplice, perché impone molta costanza e dedizione; inoltre, necessitando altissima intensità, risulta parecchio impegnativo dal punto di vista mentale. La forza si stimola con ripetizioni basse, focalizzate sullo spostamento di maggiori carichi possibili e ampi recuperi. L'ipertrofia si ottiene sempre ad alta intensità, ma con enfasi sulla fase eccentrica del movimento ed alti tempi di tensione (TUT); i recuperi sono inferiori.

Nota: gli esercizi elitari per il rinforzo dei glutei e delle cosce sono: squat, stacco da terra, affondi, stacco a gambe tese, leg-press.

Metabolico: è una via di mezzo tra i due precedenti. Acquisisce un senso maggiore se effettuato in callistenia, ovvero a corpo libero; questo permette l'acquisizione di schemi motori molto utili anche nella vita quotidiana. Il circuit training è la tecnica forse più usata. Si crea un circuito a postazioni, da ripetere "n" volte. Ognuno viene eseguito per un tempo o per un numero di ripetizioni variabile ma piuttosto elevato, che determini la produzione e l'accumulo di acido lattico. Non sono previste pause tra le postazioni.

L'entità degli allenamenti nel programma varierà in base alle esigenze individuali. Chi ha masse muscolari poco sviluppate, darà priorità alla muscolazione. Chi è già magro ma con culotte de cheval evidenti, può escludere l'attività aerobica e rimpiazzarla con il metabolico. Chi ha una muscolatura possente, può ridurre all'osso la muscolazione lasciando spazio agli altri due ecc.

Nota: ricordiamo che è impensabile sperare di ridurre le culotte de cheval senza migliorare le proprie masse muscolari. La fase di costruzione è necessaria, anche per dare una "pompata" al metabolismo basale che sarà determinante nel dimagrimento a lungo termine.

