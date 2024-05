Come rimettersi in forma? Cosa fare e quanto tempo ci vuole

Come Rimettersi in Forma

Certo, non è possibile "improvvisarsi". Bisogna, prima di tutto, sapere cosa fare e cosa evitare, capire quanto tempo ci vuole e, non di meno, se esiste uno sport migliore di altri.

In realtà non è assolutamente così difficile come si possa credere, anche se, ovviamente, ciò dipende soprattutto dall' obbiettivo - che, anche in un giovanissimo, deve sempre tenere conto della reale predisposizione e delle condizioni di partenza.

Rimettersi in forma è un obbiettivo comune, soprattutto dopo i 40 anni , quando, per molti, dimagrire e tonificarsi sembra un'impresa quasi impossibile.

Lato pratico, dovrei pormi obbiettivi prima giornalieri e poi settimanali, infine mensili ed annuali, tirando le somme ad ogni step di controllo. Questo vale sia per il dimagrimento, salendo non più di una volta al mese sulla bilancia o verificando la vestibilità degli abiti, sia per la muscolazione, controllando che la forza aumenti progressivamente nel tempo.

Quindi, lato pratico, cosa significa porsi obbiettivi realistici? Significa procedere con gradualità . A una prima lettura, non sembra una risposta pertinente. Invece, proprio perché nessuno conosce i propri limiti reali, non può sapere, a monte, se potrà o meno conquistare il proprio immaginario estetico.

Inoltre, dobbiamo considerare che alcuni fattori fisiologici possono giocare a favore o a sfavore dell'obbiettivo. Ad esempio, le donne tollerano meno la magrezza , così come sono più soggette ad anemia sideropenica , e hanno meno capacità di crescere muscolarmente. Per contro, a parità di volumi muscolari, sono più forti. Gli uomini, invece, hanno una spiccata capacità a depositare grasso nella pancia, ad ammalarsi di patologie metaboliche e cardiovascolari e, non di meno, diventano spesso calvi - non c'entra, ma è giusto ribadirlo.

Così come il nostro patrimonio genico è responsabile, ad esempio, del nostro sviluppo in statura, è anche implicato nella nostra tolleranza alle basse percentuali di adipe e alla capacità di crescita muscolare .

Cosa fare?

La risposta a "cosa fare" è abbastanza semplice: dieta + allenamento. Ok, ma quale dieta e quale allenamento?

Quale dieta per rimettersi in forma?

La dieta più appropriata è sempre equilibrata, ovvero ben ripartita tra i macro energetici e con tutti i nutrienti vitaminici e minerali necessari.

Se ipocalorica , meglio tenere le proteine leggermente più alte del normale, soprattutto se ci alleniamo - diciamo, di poco superiori a 1,6 g / kg di peso fisiologico. I grassi possono stare intorno a 1 g / kg di peso fisiologico; tutto il resto carboidrati;

, meglio tenere le proteine leggermente più alte del normale, soprattutto se ci alleniamo - diciamo, di poco superiori a 1,6 g / kg di peso fisiologico. I grassi possono stare intorno a 1 g / kg di peso fisiologico; tutto il resto carboidrati; Se ipercalorica, meglio tenere le proteine normali (pressappoco 1,6 g / kg) e i grassi un po' più bassi del normale, ma non meno di 0,5 g / kg di peso fisiologico per l'uomo e 0,8 per la donna. Tutto il resto carboidrati.

Le quantità indicate sono opinione dell'autore di questo articolo e possono variare leggermente in base al professionista consultato.

La ripartizione dei pasti, invece, è meno rilevante; anche se, allenandosi in dieta ipocalorica, il timing dei macronutrienti può essere più rilevante del normale. In pratica, mangiare a ridosso della sessione è più importante che mangiando normalmente, per stabilizzare la glicemia e anticipare il recupero.

Quale allenamento per rimettersi in forma?

In merito all'allenamento, l'attività "principe" rimane l'allenamento con i sovraccarichi o la callistenia "pesante". Il bodybuilding natural nasce, infatti, proprio con l'obbiettivo di modellare il corpo, e grazie ad esso possiamo "ritoccare" di più i distretti carenti.

Per la crescita muscolare è indispensabile tentare di aumentare l'espressione di forza e, pertanto, gli esercizi principali sono i multiarticolari: squat, stacco e pressa, panca piana con bilanciere, trazioni alla sbarra e rematore pesante. Ad essi possiamo affiancare dei complementari: stacco gambe tese, distensioni manubri, rematore one-arm, addominali di vario genere (molto importanti per rinforzare il core) ecc. Con l'obbiettivo di lavorare sui distretti muscolari carenti, aumentando il volume di lavoro, possiamo infine selezionare degli esercizi finisher, per isolare più possibile, come i curl per i bicipiti, i push-down per i tricipiti, le alzate per le spalle, le croci per il petto, il pull-down a braccia tese per il dorso ecc.

L'intensità e il volume sono inversamente proporzionali. Se sui multiarticolari usiamo alte percentuali sul massimale e basse ripetizioni (ad es. 5 set x 5 rep), il rapporto si inverte progressivamente sui complementari (ad es. 3 set x 8 rep) e si estremizza sui finisher (ad es. 2 set x 12 rep).

Ciò non toglie che anche altre attività possono rivelarsi molto efficaci, come l'allenamento funzionale, HIIT di vario genere, il crossfit ecc.

L'attività cardio può essere di aiuto se, con l'obbiettivo di impostare un bilancio calorico negativo, non si voglio tagliare eccessivamente le calorie, per non correre il rischio di "mangiare pochissimo"; ma non è necessaria.