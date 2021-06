Introduzione Non solo l'esercizio in palestra o sessioni di allenamento ad alta intensità facilitano nella perdita di peso e rappresentano un valido aiuto dei percorsi di dimagrimento. Anche il nuoto, ad esempio, consente di bruciare un notevole monte calorie con un'ora di attività in vasca, o in acque libere, e consente di tonificare tutta la muscolatura. Il nuoto, infatti, non è solo un ottimo modo per rinfrescarsi in una giornata calda e afosa, ma è anche uno dei modi migliori per perdere peso. Tra i pro del nuoto, rispetto ad altri esercizi ad alta intensità, c'è quello di essere una valida alternativa per le persone con lesioni o articolazioni doloranti, perchè non esercita una sollecitazione su tendini ed articolazioni come, ad esempio, la corsa.

Nuotare al mattino Nuotare al mattino, ancor meglio prima di colazione, è un'ottima soluzione per contribuire alla perdita di peso. Sebbene raggiungere la piscina prima di andare al lavoro non sia cosa fattibile per chiunque, potrebbe valer la pena trovare almeno due giorni per provare questo tipo di allenamento appena dopo il risveglio. In questo modo il corpo inizierà a muoversi in uno stato di digiuno, e andrà così a recuperare energie utilizzando i depositi adiposi. Il nuoto, quindi, non è solo una valida attività cardio, ma è anche un allenamento per tutto il corpo e per il tono muscolare.

Nuoto ad alta intensità Quando si nuota alla stessa velocità e si usa il medesimo stile (tutte le vasche a stile libero, a dorso, a rana o farfalla) più volte, si potrebbe innescare sul lungo periodo una sorta di stallo, soprattutto nella variazione del peso. Modificare la routine di allenamento in piscina è un modo particolarmente efficace per utilizzare diversi gruppi muscolari, contribuendo a massimizzare i risultati. Il nuoto consente di bruciare molte calorie agli inizi dell'attività fisica. Ma man mano che le abilità migliorano, la frequenza cardiaca tende a stabilizzarsi. La soluzione, secondo la maggior parte degli allenatori, è nuotare più forte e più veloce per mantenere alta la frequenza cardiaca. Per monitorare le prestazioni in acqua e la frequenza cardiaca, è consigliabile indossare un fitness tracker impermeabile durante le bracciate. La frequenza cardiaca in target durante un allenamento di intensità moderata dovrebbe essere circa dal 50 al 70 percento della frequenza cardiaca massima. Per calcolare la frequenza cardiaca massima basta sottrarre a 220 l'eta di ognuno.

Allenamento in piscina Nuotare aiuta nella perdita di peso, ma non è la sola attività in acqua che consente di bruciare un consistente numero di calorie. Non è necessario nuotare tutti i giorni per ottenere risultati visibili. Alcune alternative alle bracciate nei diversi stili, possono essere: acquagym o aerobica in acqua, efficace esercizio a basso stress per continuare a muoversi nei giorni di recupero attivo; utilizzare un tubo galleggiante o un gilet di salvataggio per allenare braccia e gambe. Se l'obiettivo, oltre a perdere peso, è anche quello di tonificare le braccia, è possibile esegui alcuni curl per bicipiti con manubri adatti all'acqua. L'acqua, oltretutto, crea resistenza, che può aiutare a costruire forza e resistenza.

Quanto nuotare a settimana Per perdere peso, più si è fisicamente attivi, meglio è. Questo vale per ogni allenamento, sia che si stia facendo jogging, camminando, usando attrezzature cardio o nuotando. La frequenza del nuoto per la perdita di peso è la stessa di altri esercizi cardiovascolari, quindi 4-5 giorni alla settimana per ottenere i migliori risultati. L'ideale, secondo gli esperti, è iniziare con 15-20 minuti di nuoto a giorni alterni, quindi aumentare gradualmente fino a 30 minuti di nuoto cinque giorni alla settimana, se il corpo lo consente. Se si inizia ad intensità troppo elevata, indolenzimento muscolare e affaticamento potrebbero scoraggiare e far desistere.