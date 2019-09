Mettiamo in luce, per ultimo ma non meno importante, un altro fattore sostanziale, cioè l'equilibrio emotivo. Non parleremo di psicologia o disturbi vari, ma è doveroso chiarire che, se da un lato è vero che fallire determina frustrazione, dall'altro è proprio la frustrazione a ridurre la tollerabilità del programma. L'abuso di cibo e bevande, soprattutto alcoliche, è sintomo di instabilità; avviene quindi l'instaurarsi di un circolo vizioso.

Con lucidità dovrebbe apparire ovvio che, se non è possibile raggiungere l'obbiettivo con questo sistema, diventa necessario intervenire prima di tutto sull'equilibrio emotivo. Facciamo ora un piccolo riassunto della condizione psicologica che contraddistingue le persone ininterrottamente alla ricerca del dimagrimento ma che purtroppo continuano a fallire.

L'abbiamo detto, dimagrire è una necessità piuttosto diffusa. D'altro canto non tutti "devono" farlo per ragioni mediche; più spesso, anzi, rappresenta un mezzo per colmare il bisogno – diciamo "narcisistico" – di piacersi e di piacere.

Inutile dire che nella società occidentale contemporanea nessuno, nemmeno la persona più equilibrata e stabile, può prescindere totalmente da questo meccanismo. Pertanto la cosiddetta "bassa autostima" è forse la causa più diffusa di malumore, ansietà e sintomi depressivi.

È per questo motivo che avvicinarsi più possibile all'immagine ideale di bellezza si trasforma in un dovere, ahinoi talvolta impossibile da adempiere, perchè la propria immagine corporea non è un parametro reale, ovvero oggettivamente misurabile, bensì un costrutto influenzato da tantissime variabili.

A prescindere dai chilogrammi e dai centimetri, se la considerazione che abbiamo di noi stessi e il tono dell'umore sono bassi, il peso sarà sempre eccessivo, la pancia sempre prominente, la statura sempre bassa, le scapole sempre alate, il seno sempre piccolo, i polpacci sempre sottili o grossi, le spalle sempre larghe o strette ecc.

In sintesi, prima di tutto, è bene concentrarsi sulla riduzione dello stress. Fatto questo, esistono alcuni accorgimenti che si possono dimostrare molto utili nella ricerca della giusta motivazione per dimagrire.