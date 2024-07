Come diminuire il peso grazie all'attività fisica

L'eccesso di grasso corporeo è il semplice risultato di un bilancio energetico cronicamente positivo. Per logica, in caso di sovrappeso, per dimagrire è necessario importare un bilancio energetico negativo.

Se fosse così semplice, le terapie nutrizionali ipocaloriche non avrebbero una così alta percentuale di insuccesso.

Dire che "basta semplicemente mangiare meno" per dimagrire non è scorretto in sé, ma estremamente riduttivo. "Quanto ridurre le calorie" e "in che modo farlo", ecco le dure grosse variabili che fanno la differenza tra una strategia di successo e una fallimentare.

Non di meno, il calo ponderale può essere difficile da prevedere con accuratezza, in quanto spesso non risponde in maniera lineare e costante, o tantomeno identica tra i vari individui.

L'attività fisica, a questo proposito, può rivelarsi estremamente utile ad aumentare il costo energetico complessivo e a mantenere il tono muscolare; permette inoltre di modulare più facilmente il bilancio calorico, rispetto alla sola gestione dei cibi.

D'altro canto, se mal gestita, spesso risulta controproducente.

In questo breve articolo parleremo del ruolo dell'allenamento nel processo dimagrante e di come impostarlo per ottenere il massimo dei benefici.