Come combattere lo stress che fa ingrassare?

In questo articolo spiegheremo la connessione tra stress e aumento di peso e come aiutare a prevenirlo. Questo ci aiuterà a riconoscere e gestire questi aspetti, e a "salvarci" dal marketing sleale che va sempre più dilagando.

Mentre, per alcuni, sarebbe "tutta colpa del cortisolo", ciò che impatta è l'adattamento comportamentale - ovvero coping o non coping -, cioè la reazione soggettiva, alle variazioni neurologiche e ormonali provocate dallo stress.

Per comprendere meglio l'argomento vanno fatti dei chiarimenti; prima di tutto, la correlazione tra stress e adipe , seppur innegabile, non è diretta e indipendente; pertanto, senza un'adeguata contestualizzazione, ciò che rimane è una congettura fuorviante ed errata.

In merito sono pubblicati diversi approfondimenti scientifici, statistici e sperimentali. Eppure, non tutti i soggetti stressati ingrassano; al contrario, qualcuno tende addirittura a dimagrire .

Una revisione del 2022 [Obesity and Stress: A Contingent Paralysis - Rupal Kumar, Moattar Raza Rizvi, and Shubhra Saraswat - Journal List Int J Prev Med v.13; 2022 PMC9362746] spiega che lo stress può causare aumento di peso nei seguenti modi:

Come avviene questo fenomeno?

Quando una persona è stressata in maniera intensa ed acuta, il suo corpo reagisce rilasciando ormoni che innescano la cosiddetta risposta "fight or flight" (catecolamine). Questi deviano il flusso sanguigno dal tratto digerente verso i muscoli e gli organi essenziali per la sopravvivenza immediata; di conseguenza, i processi digestivi rallentano, dando luogo (tra le varie cose) anche a una sensazione di malessere viscerale.

Tuttavia, l'ormone dello stress "per eccellenza" è il cortisolo. Questo aumenta temporaneamente i livelli di glucosio nel sangue, con l'obbiettivo di fornire energia al cervello. Una volta superata la minaccia percepita, i livelli di glucosio nel sangue dovrebbero tornare alla normalità; tuttavia, se lo stress è cronico, questo ripristino tende a rallentare o a perdere di efficacia.

L'aumento della glicemia innesca anche un incremento dell'insulina, ragione per la quale lo stress cronico può causare anche livelli di insulina persistentemente elevati, favorendo la resistenza insulinica e, di conseguenza, la tendenza ad "ingrassare più del normale".

Livelli elevati di cortisolo interferiscono anche con il modo in cui il corpo produce altri ormoni, tra cui l'ormone di rilascio della corticotropina (CRH). Questo ormone aiuta a controllare l'appetito; quindi, livelli troppo bassi possono portare a mangiare più del solito.

Se una persona è stressata in modo prolungato o "cronico", il suo corpo non ha la possibilità di riprendersi tra uno stimolo stressante e l'altro. Le oscillazioni glicemiche e la tendenza all'insulino-resistenza innescano, peraltro, un desiderio crescente di cibi zuccherini. Non di meno, lo stress in sé, è spesso responsabile del rafforzamento della brama di cibi "gratificanti".