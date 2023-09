Come avere meno fame quando si decide di perdere peso

Ma non sempre la fame è reale: spesso è psicologica , non dipende cioè da un reale bisogno di introdurre nutrienti . La fame psicologica di solito può essere collegata alla noia, all'abitudine o all'emozione.

"Perché ho sempre fame?". La risposta a questa domanda è diversa da caso a caso. In alcuni casi la fame è fisiologica , nel senso che la persona è realmente affamata , in genere a causa di una dieta scorretta e sbilanciata, di un insufficiente apporto di calorie , di un digiuno o di una malattia.

Diminuire il consumo di zucchero

Lo zucchero è una delle sostanze più consumate (e una delle più problematiche) nei paesi occientali. L'American Heart Association raccomanda che gli uomini adulti consumino non più di 36 grammi al giorno di zucchero e che le donne adulte limitino l'assunzione a non più di 25 grammi al giorno. È importante rispettate queste soglie.

Infatti, più zucchero si consuma e più si avverte il desiderio di consumarne ancora. Ecco perché quando si bevono bevande dolci si fa fatica a smettere. Inoltre, lo zucchero è ricco di calorie, per cui causare aumento di peso. Fra l'altro, il sapore dolce delle bevande dietetiche e dei dolcificanti artificiali può provocare voglie che aumentano l'appetito.

Sì dunque a eliminare cibi come biscotti, torte, caramelle, dessert. Anche i frutti ad alto contenuto di zucchero, come l'ananas e il mango, possono scatenare una voglia di zucchero che può far sentire affamati anche se non lo si è davvero.

Fare attenzione anche allo zucchero nascosto, contenuto per esempio nei condimenti, come ketchup, salsa barbecue e condimenti per insalata. Meglio controllare tutte le etichette degli alimenti ed evitare tutto ciò che contiene zucchero aggiunto.