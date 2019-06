Lo abbiamo detto, il metabolismo basale è la risultante della somma algebrica dell'energia consumata per i processi metabolici essenziali. D'altro canto, ogni organismo ha un proprio metabolismo basale, perché differenti sono le proprietà fisiologiche che lo caratterizzano.

Maggiore è il numero delle cellule, superiore è la loro attività, tanto più elevato è il costo basale. Il numero di cellule è imputabile alle caratteristiche antropometriche del soggetto e all'entità della massa magra (soprattutto muscolare). L'attività cellulare basale invece, è in buona parte regolata dall'azione degli ormoni tiroidei; va comunque specificato che, in un soggetto sano, questo parametro non è modificabile e funziona in maniera più o meno identica per tutti. Da non trascurare poi, il fattore anabolico dell'accrescimento; per lo sviluppo infatti, anche a riposo, le cellule usano molta più energia rispetto a condizioni di mantenimento.

Vari studi dimostrano che il metabolismo basale può variare in maniera più che determinante tra gli individui. Un lavoro in particolare, svolto su 150 adulti rappresentativi della popolazione in Scozia, ha riportato tassi metabolici basali da un minimo di 1027 chilocalorie al giorno (kcal / die) a un massimo di 2499 kcal / die; la media corrisponde a 1500 kcal / die. Statisticamente, i ricercatori hanno calcolato che il 62,3% di questa variazione era imputabile alle notevoli differenze della massa magra. Altri fattori che spiegano tale variazione includevano: massa grassa (6,7%), età (1,7%) e l'errore sperimentale, inclusa la differenza tra i soggetti (2%). Il resto della variazione (26,7%) non è stato giustificato, né dal sesso, né dalla dimensione del tessuto di organi altamente energetici come il cervello.

Sono state osservate differenze significative del metabolismo basale anche confrontando soggetti con la stessa percentuale di massa magra. In un altro studio, confrontando individui con la stessa massa magra, metabolismi più alti del 5% erano 1,28-1,32 volte rispetto ai più bassi del 5%. Inoltre, questo studio riporta un caso in cui due individui con la stessa massa magra di 43 kg avevano BMR di 1075 kcal / die e 1790 kcal / die. Questa differenza di 715 kcal / die equivale circa a percorrere 10 km di corsa. Tuttavia, questo studio non ha tenuto conto del sesso, dell'altezza, dello stato di digiuno o della percentuale di grasso corporeo dei soggetti.