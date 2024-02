Che metabolismo hai?

Non verranno trattati invece argomenti di scarsa rilevanza come, ad esempio, scoprire se il proprio metabolismo è alto o basso; non è infatti possibile scoprirne l'entità senza un'analisi strumentale accurata. Esistono però delle tecniche di rilevazione indiretta del dispendio basale, concepite su algoritmi prodotti a larga campionatura, e alcuni accorgimenti utili ad aumentare il consumo energetico (che vedremo di seguito). In parole povere, escludendo vere e proprie patologie o condizioni para-fisiologiche, la correlazione tra metabolismo basso e sovrappeso non esiste; si tratta piuttosto di un alibi.

Un'altra caratteristica sorprendente del metabolismo è la somiglianza delle vie metaboliche di base tra specie molto diverse. Ad esempio, l'insieme di acidi carbossilici meglio noti come intermedi nel ciclo dell' acido citrico , sono presenti in tutti gli organismi conosciuti, trovandosi in specie estremamente diverse come il batterio unicellulare Escherichia coli e gli enormi organismi multicellulari come gli elefanti. Queste somiglianze nelle vie metaboliche sono probabilmente dovute alla loro comparsa precoce nella storia evolutiva e alla loro conservazione dovuta a una notevole efficacia.

Il sistema metabolico di un particolare organismo determina quali sostanze assumono il ruolo di nutrienti e quali di agente venefico. Ad esempio, alcuni procarioti (cellule differenti dalle nostre) usano l'idrogeno solforato come sostanza nutritiva, tuttavia, questo gas si dimostra fortemente velenoso per gli animali (quindi anche per l'uomo).

Gli enzimi (catalizzatori biologici) hanno un ruolo fondamentale sui processi metabolici, perché consentono di compiere reazioni altrimenti impossibili e che richiedono l'utilizzo di energia, accoppiandole ad altre reazioni spontanee che invece rilasciano energia. Gli enzimi agiscono come catalizzatori – consentono a una reazione di procedere più rapidamente – e permettono anche la regolazione della velocità di un passaggio metabolico, ad esempio in risposta a cambiamenti nell'ambiente cellulare o ai segnali di altre cellule.

Le reazioni chimiche del metabolismo sono organizzate in percorsi metabolici , in cui una sostanza chimica viene trasformata – attraverso una serie di passaggi – in un altro composto; ogni fase viene facilitata da un enzima specifico (catalisi).

Metabolismo Basale

Cos’è il metabolismo basale?

Il tasso metabolico basale di un organismo è la misura della quantità di energia consumata da tutte le reazioni chimiche essenziali. Più precisamente, per metabolismo basale (Basal Metabolic Rate, BMR) si intende il tasso di consumo energetico a riposo nell'unità di tempo degli animali endotermici (a sangue caldo).

Da cosa dipende il metabolismo basale?

Lo abbiamo detto, il metabolismo basale è la risultante della somma algebrica dell'energia consumata per i processi metabolici essenziali. D'altro canto, ogni organismo ha un proprio metabolismo basale, perché differenti sono le proprietà fisiologiche che lo caratterizzano.

Maggiore è il numero delle cellule, superiore è la loro attività, tanto più elevato è il costo basale. Il numero di cellule è imputabile alle caratteristiche antropometriche del soggetto e all'entità della massa magra (soprattutto muscolare). L'attività cellulare basale invece, è in buona parte regolata dall'azione degli ormoni tiroidei; va comunque specificato che, in un soggetto sano, questo parametro non è modificabile e funziona in maniera più o meno identica per tutti. Da non trascurare poi, il fattore anabolico dell'accrescimento; per lo sviluppo infatti, anche a riposo, le cellule usano molta più energia rispetto a condizioni di mantenimento.

Vari studi dimostrano che il metabolismo basale può variare in maniera più che determinante tra gli individui. Un lavoro in particolare, svolto su 150 adulti rappresentativi della popolazione in Scozia, ha riportato tassi metabolici basali da un minimo di 1027 chilocalorie al giorno (kcal / die) a un massimo di 2499 kcal / die; la media corrisponde a 1500 kcal / die. Statisticamente, i ricercatori hanno calcolato che il 62,3% di questa variazione era imputabile alle notevoli differenze della massa magra. Altri fattori che spiegano tale variazione includevano: massa grassa (6,7%), età (1,7%) e l'errore sperimentale, inclusa la differenza tra i soggetti (2%). Il resto della variazione (26,7%) non è stato giustificato, né dal sesso, né dalla dimensione del tessuto di organi altamente energetici come il cervello.

Sono state osservate differenze significative del metabolismo basale anche confrontando soggetti con la stessa percentuale di massa magra. In un altro studio, confrontando individui con la stessa massa magra, metabolismi più alti del 5% erano 1,28-1,32 volte rispetto ai più bassi del 5%. Inoltre, questo studio riporta un caso in cui due individui con la stessa massa magra di 43 kg avevano BMR di 1075 kcal / die e 1790 kcal / die. Questa differenza di 715 kcal / die equivale circa a percorrere 10 km di corsa. Tuttavia, questo studio non ha tenuto conto del sesso, dell'altezza, dello stato di digiuno o della percentuale di grasso corporeo dei soggetti.

Rilevazione del metabolismo basale

Il metabolismo basale viene stimato misurando l'energia per unità di tempo, ad esempio watt (joule / second), ml O2 / min, joule o calorie all'ora per kg di massa corporea [j oppure c (h · kg)]. Per questioni di praticità, in ambito dietetico, il metabolismo basale viene calcolato sulle 24 ore; in Italia si utilizza prevalentemente l'unità di misura delle chilocalorie (kcal).

Una misurazione corretta del metabolismo basale necessita il rispetto di una rigida serie di criteri. Questi includono:

Essere in uno stato fisico e mentale totalmente indisturbato

Stare in un ambiente termicamente neutro

Mantenere uno stato post-assorbimento, non post-prandiale, ma nemmeno in condizioni di digiuno prolungato.

Negli animali bradimetabolici, come pesci e rettili, viene utilizzato il termine equivalente di tasso metabolico standard (standard metabolic rate, SMR). Questo segue gli stessi criteri del BMR, ma la temperatura alla quale viene misurato diventa una variabile molto importante.