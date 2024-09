Che differenza c'è tra perdere peso e dimagrire? Differenze e come farlo bene

Cosa fare per dimagrire? Per dimagrire è necessario instaurare un bilancio calorico negativo, assumendo meno energia di quanto se ne consuma (complessivamente). In tal modo si instaura una condizione prevalentemente "catabolica", ovvero di "demolizione", mediata da ormoni specifici come il glucagone, il cortisolo e le catecolamine. Logicamente, per la salute e la sopravvivenza, l'organismo deve instaurare comunque fasi più o meno consistenti di anabolismo. Il compito di "costruire" viene assolto da vari ormoni, tra i quali due dieta-indipendenti (testosterone, GH e IGF-1), e uno post-prandiale (insulina). Ogni tessuto ha una diversa sensibilità agli ormoni. Quello adiposo è molto sensibile sia a quelli catabolici che all'insulina. Tale sensibilità tuttavia, varia anche in base alla sua "pienezza". Un adipe molto trofico è parecchio sensibile al catabolismo, mentre un adipe "scarico" lo è meno. Questa è la ragione fondamentale per la quale un soggetto gravemente in sovrappeso dimagrisce meglio e più velocemente di uno in normopeso - anche se, talvolta, alcune condizioni come l'insulinoresistenza possono interferire negativamente.

Quando la perdita di peso non corrisponde al dimagrimento? Il taglio calorico ha un impatto catabolico anche in altri distretti del corpo, e soprattutto quello muscolare. In pratica, quando si mangia meno, il muscolo tende inevitabilmente ad impoverirsi e rimpicciolirsi. Si tratta di una reazione assoluta, senza eccezioni. Ciò che può cambiare, tuttavia, è l'entità di questo effetto collaterale: "più è intenso e repentino il taglio calorico, più alte sono le possibilità di perdere massa muscolare". Vediamo passo-passo cosa accade ai nostri muscoli quando "facciamo dieta": Il primo fattore ad essere "eroso" è rappresentato dalle riserve di glicogeno, uno zucchero di riserva, presente nei muscoli in quantità di circa 200-300 g totali; Inoltre, siccome per stoccare il glicogeno nelle cellule muscolari si richiedono alte concentrazioni d'acqua (2,7 volte il suo peso), la sua riduzione determina anche una perdita di liquidi tutt'altro che trascurabile (540-810 g); Peraltro, più è grave questa deplezione, più il muscolo ha la tendenza ad "auto-fagocitarsi" consumando i propri amminoacidi ramificati (BCAA) - che costituiscono le sue stesse proteine contrattili. Non di meno, il glicogeno è presente anche nel fegato in misura di 80-100 g, all'interno del quale svolge la funzione di mantenere la glicemia costante. Siccome il taglio calorico pregiudica anche questa riserva, nel calo di peso va conteggiato anche lo scaricamento di tale serbatoio. Bisogna inoltre sottolineare che, se la dieta è eccessivamente restrittiva a carico dei carboidrati, l'organismo tende a instaurare la cosiddetta chetosi alimentare. Essa consiste nell'aumento dei corpi chetonici, elementi residui dall'impiego solo parziale degli acidi grassi, che possono comunque venire impiegati a scopo energetico da cuore, muscoli e cervello. Tendendo a concentrarsi eccessivamente nel sangue ed avendo un forte potere osmotico, per essere espulsi a livello renale, i corpi chetonici sacrificano grosse quantità d'acqua plasmatica aumentando il rischio di disidratazione. Ecco spiegati gli "straordinari" effetti "sulla bilancia" delle diete lampo (anche diversi chili in una settimana), ai quali tuttavia corrisponde solo un parziale e secondario (per importanza quantitativa) dimagrimento effettivo.