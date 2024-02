Cenare tardi fa male? A che ora cenare per dimagrire?

E per quanto riguarda l' orario ? È altrettanto importante? In realtà, dipende.

Anche se, più spesso, cenare tardi viene considerata un'abitudine sbagliata , non è detto che debba necessariamente far male alla salute. I suoi effetti dipendono strettamente dal contesto.

Non c'è alcun dubbio che cenare prima di andare a dormire possa avere delle ripercussioni indesiderabili sull'organismo, in particolare sull'apparato digerente ma non solo; questo, tuttavia succederebbe a prescindere dall'orario .

Cenare tardi fa ingrassare?

È opinione diffusa che l'orario della cena possa incidere sulla tendenza o meno ad accumulare grasso. Secondo questa teoria, mangiando in un momento in cui l'organismo non ha necessità di consumare energia, si favorirebbe il deposito dei grassi nell'adipe.

Detto questo, se da un lato è indubbiamente poco sensato strafogarsi prima di dormire, anche per le ragioni di cui abbiamo già parlato, dall'altro non è affatto scontato che cenare tardi faccia ingrassare.

Ciò che conta è il bilancio calorico della giornata, ovvero la differenza tra l'energia che assumiamo con i cibi e le calorie che l'organismo consuma complessivamente nelle 24 ore.

Per farla semplice, quando mangiamo poco o digiuniamo, il corpo attinge alle riserve di glicogeno epatico e muscolare, e al grasso adiposo, mentre, quando mangia, le ricostituisce. In pratica, oggi sappiamo che sia la distribuzione dei pasti, sia l'ora in cui vengono consumati, hanno un reale impatto sulla composizione corporea .

Ma non dobbiamo nemmeno commettere l'errore di estremizzare questo aspetto. Esistono infatti delle circostanze in cui certi dettagli possono fare la differenza come. Ad esempio, lo sportivo di endurance, che ha richieste metaboliche più concentrate in specifiche fasce orarie e maggior priorità di prestanza fisica da garantire.

Ma allora, perché, di solito, le persone che cenano presto sono più magre di quelle che mangiano tardi?