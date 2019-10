Camminare per Dimagrire: Consigli e Allenamento

Spesso vengono definite genericamente "camminata" attività più specifiche o differenti come: la camminata veloce , il walking , il nordic walking , il trekking e le semplici passeggiate. C'è da dire che, a differenza delle attività affini o degli sport propriamente detti come il running, la marcia , il jogging , il footing ecc, quello del camminare è considerato un gesto più naturale, tecnicamente meno "impegnativo" e fisicamente meno "impattante"; ciò non toglie che richieda comunque calzature appropriate e, possibilmente, un abbigliamento adatto. Per questo, la maggior parte degli allenatori e dei personal trainer suggerisce di camminare soprattutto a coloro che hanno poca dimestichezza con i gesti atletici propriamente detti oppure a chi è in condizioni di maggior suscettibilità – riabilitazione post-infortunio, presenza di paramorfismi o dismorfismi che possono aggravarsi con la corsa, prevenzione dell' osteoporosi , grandi obesi ecc.

Essendo una pratica molto comune, basata su un gesto "spontaneo", è difficile credere che parlando di camminare la si possa fraintendere o equivocare con altre attività simili. In realtà, soprattutto nel linguaggio comune, per camminata si possono intendere pratiche anche piuttosto diverse tra loro.

Nota : per dimagrire, qualunque attività dev'essere associata a una dieta adeguata. Diversamente non è possibile creare il bilancio negativo indispensabile a smaltire i grassi adiposi.

In quanto tale, alla camminata vengono attribuite sostanzialmente 3 funzioni principali: aumentare il consumo energetico – utile al controllo del peso , quindi per mantenerlo o per dimagrire – allenare l'organismo – dal punto di vista aerobico – e ridurre lo stress psicologico .

Dimagrire

Camminare fa dimagrire: giusto o sbagliato? La risposta giusta è "dipende".

Camminata e dimagrimento

Camminare permette di consumare una quantità di energia superiore alla sedentarietà, ma decisamente inferiore rispetto alla corsa.

L'effetto dimagrante dipende soprattutto dal bilancio calorico, quindi dalla dieta. Per di più, camminare per dimagrire ha un'efficacia che varia in base a:

Carico allenante: dato da intensità e volume; l'intensità, nella camminata, è data dalla velocità e dall'inclinazione del suolo

Caratteristiche soggettive: maggiore è il grado di eccesso ponderale (o comunque il peso), superiore è il consumo energetico della camminata.

In definitiva, l'affermazione "camminare fa dimagrire" è sostanzialmente incompleta o imprecisa. Entriamo nel dettaglio.

Bilancio calorico e dimagrimento

Per ottenere un dimagrimento effettivo, consumare più calorie non è sufficiente; vediamo perché.

Il calo ponderale legato allo svuotamento delle riserve adipose avviene quando il bilancio calorico, ovvero la risultante della formula [Energia IN – Energia OUT], diventa negativo (in patica, quando si mangia in maniera insufficiente rispetto a quanto si consuma durante la giornata).

Allenandosi in camminata si può aumentare, in maniera più o meno significativa, il dispendio calorico; tuttavia, questo può favorire il dimagrimento solo se l'altra variabile [Energia IN] rimane costante o non aumenta al punto da creare un bilancio neutro.

L'esercizio fisico, si sa, aumenta anche l'appetito; questo è dovuto soprattutto all'intaccamento della glicemia e delle riserve di glicogeno. Quindi, se da un lato la pratica sportiva ci aiuta a consumare di più, dall'altro potenzia lo stimolo di mangiare. Per dimagrire diventa pertanto indispensabile mantenere un certo autocontrollo, senza cadere nella sovrastima di quanto si può aver "bruciato" durante la sessione.

Caratteristiche soggettive e dimagrimento

Maggiore è la quantità di tessuto adiposo in eccesso, più facile è dimagrire.

Inoltre, nelle attività che richiedono di "portare a spasso" il proprio peso per lunghi tragitti usando la sola forza delle gambe, assume un ruolo determinante anche il peso assoluto, a prescindere dalla qualità della composizione corporea. In pratica, se un culturista di 90 kg dovesse camminare 2 ore ad una pendenza dell'8% e ad una velocità di 8 km orari, farebbe molta più fatica di quanto si possa immaginare. Per lo stesso principio, un soggetto con masse muscolari normali (glutei, cosce e polpacci inclusi) ma più leggero di 10 kg, avrebbe un consumo calorico meno elevato. Contrariamente alla ricerca di prestazione, quando l'obbiettivo è il dimagrimento, è privilegiato chi fa più fatica.

Ciò che si consuma camminando "non è tutto uguale". Trattandosi di un'attività aerobica, la miscela è a base di glucosio (soprattutto da glicogeno muscolare) e acidi grassi. A digiuno, soprattutto con insufficienza di carboidrati alimentari, assumono un ruolo importante anche gli amminoacidi. Gli acidi grassi vengono ossidati più lentamente, ragion per cui nel dimagrimento si tende a privilegiare intensità di lavoro basse o al massimo medie. Questo concetto è tuttavia in parte superato, poiché anche consumando glucidi si può ottenere un vantaggio dimagrante tutt'altro che trascurabile; vuotando le riserve muscolari di glicogeno infatti, si destineranno tutti i carboidrati alimentari a ricostituirle, migliorandone il metabolismo e aumentando l'ossidazione dei grassi a riposo.

Non dimentichiamo poi l'importanza delle leve. Un soggetto alto di statura, sul piano, deve compiere meno passi per coprire la stessa distanza di un altro più basso. Questa regola viene tuttavia inficiata dalla variabile "peso" di cui abbiamo parlato sopra, poiché di solito all'aumentare della statura aumenta anche il peso corporeo. In pendenza assume maggior importanza la forza, più elevata in chi ha arti corti e quindi leve più efficaci – ovviamente, si tratta di considerazioni generiche ed approssimative, che nel "pratico" non possono essere considerate in maniera indipendente una dall'altra.

In linea di massima, il consumo energetico della camminata si attesta tra poco meno di 200 e oltre 500 kcal / ora – questo gap non è casuale, ma dipende da tutte le variabili di cui abbiamo parlato.