Attacchi di fame: da cosa dipendono e come controllarli

Avere fame significa percepire un nitido, viscerale, fisico, psicologico e istintivo bisogno di mangiare. Diverso è "l'appetito" che, se per molti equivale all'anticamera della fame, per altri rappresenta più che altro un desiderio, cioè una necessità psicologica – che non dipende dai meccanismi biologici della fame. Quando si parla di attacchi di fame si intendono episodi caratterizzati dall'insorgenza rapida, intensa e difficilmente controllabile del desiderio di mangiare cospicue quantità di cibo. La fame è uno stimolo fisiologico essenziale alla sopravvivenza delle specie animali. "Dovrebbe" insorgere ogni qualvolta l'organismo necessiti di nutrienti, soprattutto di tipo calorico, grazie ad un delicato e complesso equilibrio neuro-endocrino che vede coinvolti ormoni, recettori, neurotrasmettitori, omeostasi di varie componenti sanguigne (soprattutto glicemia) e, ahinoi, lo stato emotivo della persona. Come la sete, il sonno, il desiderio sessuale e tutto ciò che sembra direttamente connesso a certi aspetti fisiologici, la fame è una delle cosiddette "pulsioni primarie", ovvero quelle concepite per sovrastare qualsiasi altra "necessità" secondaria. Per chiarezza... L'essere umano "sano", dotato di consapevolezza e coscienza, con cognizione di causa, è mentalmente capace di "gestire" qualsiasi pulsione primaria (autocontrollo); ciò non significa tuttavia che ne abbia pieno e perpetuo controllo. Sottovalutando questi stimoli infatti, nella maggior parte dei casi, si corre il rischio di andare incontro a pensieri e comportamenti disfunzionali – meccanismo che sta alla base delle abbuffate anche non patologiche. È comunque intuibile che un' eventuale compromissione della fame non sia mai un segnale positivo . L'inappetenza e l'anoressia, infatti, sono considerate sintomi / segni clinici potenzialmente gravi – o comunque da non sottovalutare - per possibili malattie / condizioni disagevoli sia fisiche che psicologiche. Fortunatamente, ad oggi, "in Italia non si muore di fame". Da un lato la precarietà economica viene compensata dai cosiddetti ammortizzatori sociali e da molti altri servizi / aiuti, dall'altro eventuali patologie possono essere diagnosticate e curate dalla sanità pubblica. Per contro, una delle principali cause di mortalità è costituita dalla malnutrizione da ipernutrizione, responsabile - assieme alla sedentarietà - di obesità, dismetabolismi ed eventi cardio-cerebro-vascolari. Pertanto, benché sia comprensibile che la maggior parte dei gentili lettori si stia approcciando a questo breve articolo con l'intento di gestire meglio la fame, bisogna sempre tenere conto del fatto che, per il corpo e per la mente, "l'atto alimentare implica sempre un forte de desiderio di vivere". Com'è inoltre dimostrato dall'esperienza clinica degli ultimi decenni, non è mai saggio tentare di "sopprimere artificialmente" la fame . Al contrario, risulta determinante comprendere in che modo prevenirne l'eccessiva intensità o come rispondervi in maniera proporzionata. In questo breve articolo metteremo in luce i vari meccanismi di regolazione della fame e cercheremo, con la maggior capacità di sintesi possibile, di suggerire in che modo "equilibrare" le pulsioni alimentari allo stile di vita o viceversa.

Regolazione ormonale della fame: come avviene? Nell'uomo, il controllo dell'assunzione richiede il coinvolgimento di molti fattori. In caso di attacchi di fame, quindi, le cause sono da ricercare su più fronti. A livello centrale (SNC), ben due centri ipotalamici, influenzati da neurotrasmettitori, ormoni e recettori, inviano segnali che spingono o sopprimono la ricerca di cibo. In condizioni di digiuno si attiva il centro della fame, mentre nel post-prandiale subentra quello della sazietà. Tali centri ricevono innumerevoli segnali regolatori, diversamente rilevanti ed impattanti sul processo. L'intensa ricerca sui meccanismi fisiologici alla base dell'obesità ha oggi portato alla formulazione di due teorie: teoria glucostatica e teoria lipostatica. Teoria glucostatica Secondo la teoria glucostatica, l'elemento più importante per la regolazione della fame sarebbe la glicemia (concentrazione di glucosio nel sangue), costantemente monitorata da recettori cerebrali. Al diminuire della glicemia si innesca lo stimolo della fame; viceversa, quando il glucosio ematico aumenta, il cervello sopprime la fame. Chi mangia poco spesso, o segue una dieta eccessivamente ipocalorica, o troppo povera di carboidrati (low-carb), può sperimentare attacchi di fame. Teoria lipostatica Secondo la teoria lipostatica, i centri della fame e della sazietà sarebbero influenzati dall'entità dei depositi di grassi nel tessuto adiposo . Quando il trofismo delle scorte lipidiche diminuisce, il centro della fame stimola l'assunzione di cibo;

Quando i depositi adiposi vengono ricostituiti, il cervello riceve un segnale inibitorio sullo stimolo della fame. Il mediatore ormonale che agisce sui centri nervosi della sazietà è chiamato leptina. Codificato dal gene OB, questo ormone viene prodotto dagli adipociti che si svuotano dei grassi che li riempiono. In definitiva: Ingrassando, le cellule adipose crescono e aumenta parallelamente la leptina, che sopprime la fame diminuisce;

Dimagrendo, le cellule adipose si sgonfiano e si abbassa di conseguenza la leptina, che aumenta la sensazione di fame. Persone a stretto regime ipocalorico e in sottopeso, o comunque con valori di massa grassa non idonei (soprattutto in base alla soggettività), possono sperimentare attacchi di fame. A supporto della teoria lipostatica è stato pubblicato un interessante studio sulla relazione positiva tra leptina e sovrappeso. Nella sperimentale in questione, topi privi del gene OB ingrassano velocemente. Le cose non sono però così semplici nell'uomo, dato che molti obesi sono tali pur presentando elevate concentrazioni plasmatiche di leptina. Quale delle due teorie è corretta? Sicuramente entrambe, ma non solo; il rapporto tra fame e assunzione di cibo è infatti regolato da molti altri fattori. La teoria glucostatica spiega per quale ragione le persone "non allenate al digiuno" devono per forza consumare pasti a non più di 2-3 ore di distanza uno dall'altro. La teoria lipostatica invece, spiega per quale ragione un bodybuilder o uno sportivo costretto a "rimanere in peso", a parità di calorie, accusa più fame in condizioni di bassa percentuale di massa grassa. In determinate circostanze, sia una inefficacie/inefficiente regolazione glicemica che valori di body fat troppo bassa possono coesistere aggravando gli attacchi di fame. Altri meccanismi di regolazione della fame L'intricato sistema di feedback della fame, tuttavia, è composto da numerosi aspetti fisici, chimici, meccanici e psicologici, responsabili della produzione e ricezione di specifici mediatori neuro-endocrini (soprattutto di natura peptidica). Vediamone alcuni. Alcuni peptidi che modulano l'assunzione di cibo PEPTIDE FONTE Aumentano l'assunzione di cibo Neuropeptide Y (NPY) Ipotalamo Orexine (dette anche ipocretine) Ipotalamo Galanina Ipotalamo Ormone concentrante la melanina (MCH) Ipotalamo Grelina Stomaco Diminuiscono l'assunzione di cibo CCK Intestino tenue; neuroni Ormone di rilascio della corticotropina (CRH) Ipotalamo Ormone α-melanostimolante (α-MSH) Ipotalamo CART (Cocaine and Amphetamine Regulated Transcript) Ipotalamo Peptide glucagone-simile 1 (GLP-1) Intestino Enterostatina Intestino PYY 3-16 Intestino FONTE: Fisiologia. Un approccio integrato Silverthorn Dee U. È quindi deducibile che gli attacchi di fame possano imputarsi ad una multifattorialità.

Fattori psicologici che influenzano la fame Il trattamento dell'obesità deve tenere in considerazione la globalità della persona. In assenza di specifiche e particolari malattie metaboliche o endocrine, l'iperalimentazione dell'obeso non è provocata solitamente da un "reale" bisogno di cibo . A monte insistono invece cause prevalentemente psicologiche ed emotive, comportamentali, culturali. Stress, frustrazioni ed eventi negativi, ansietà e depressione sono un vero e proprio flagello per chi soffre di sovrappeso; non solo perché incidono sullo stimolo della fame, ma anche – e forse soprattutto – perché interferiscono con le abitudini generali. Inutile dire che, mangiando, si può godere di una serie di reazioni neuro-endocrine solitamente responsabili di "immediato appagamento". Nei soggetti che non possiedono gli strumenti o le conoscenze o l'educazione o l'esperienza (vissuta) necessari a comprendere "cosa fare", "cosa evitare" e "perché", la ricerca di "benessere" sfocia continuamente nei comportamenti più facili ed accessibili, ma disfunzionali : Mangiare " cibi innaturali ", sia sul piano gustativo, sia a livello di consistenza (si pensi ai dessert cremosi, alle caramelle, alle patatine fritte e altri snack salati, alle bevande dolci gassate ecc.);

", sia sul piano gustativo, sia a livello di consistenza (si pensi ai dessert cremosi, alle caramelle, alle patatine fritte e altri snack salati, alle bevande dolci gassate ecc.); Bere alcolici e fumare. Infine, ma non meno importante, esiste un certo numero di casi in cui semplici disagi psicologici evolvano in veri e propri disturbi e malattie psichiatrici. Il disturbo da alimentazione incontrollata – Binge Eating Disorder (BED) – è una patologia psichiatrica nella quale si manifestano (nel rispetto di specifici criteri diagnostici) episodi bulimici ma senza meccanismi di purgazione o compensazione. Il binge eater mangia in modo compulsivo "qualsiasi cosa" e "senza alcun criterio od ordine" e, soprattutto, mentre lo fa è in una condizione mentale di non totale coscienza. A dimostrazione di ciò, molti di questi soggetti hanno ricordi solo parziali (o non li hanno) della perdita di controllo. Tutto ciò si accompagna sempre a sentimenti di negatività, sia nei confronti della propria immagine corporea, sia per una bassa autostima generale, sia per gli episodi bulimici stessi; spesso insistono comorbilità psichiatriche, come la depressione. Sia chiaro: la relazione tra obesità e BED è unidirezionale; nel senso che tutti i BED hanno problemi di peso, ma sono fortunatamente pochi gli obesi ad essere afflitti da BED. Ciò non toglie, comunque, che una buona porzione delle persone con gravi problemi ponderali celi profonde radici psicologiche. Ad ogni modo, la presenza di attacchi di fame difficilmente controllabili nell'obeso è una circostanza da non sottovalutare.