Abbuffate e Abbuffate

Normalmente, si definiscono abbuffate i pasti abbondanti, consumati ingordamente; ciò nonostante, le abbuffate non sono tutte uguali.

L'abbuffata può essere interpretata in vari modi e può avere radici differenti. Quella di chi salta il pranzo e ha il doppio della fame a cena non sarebbe la stessa abbuffata di chi esce a cena con gli amici, o di chi svuota il frigorifero per tirarsi su di morale.

Il semplice esubero, seppur ripetuto e frequente, rientra comunque in un contesto di normalità; chi non si è mai abbuffato? Per quanto sconsigliabile e pericolosa, la "classica mangiata" rappresenta un comportamento inadeguato che tuttavia finisce per arrecare danno solamente – e si fa per dire – al sistema digerente, al metabolismo del ricambio e all'equilibrio delle masse corporee (massa magra VS massa grassa).

Esistono però casi limite che vanno ben oltre la consuetudine finendo per delineare un quadro di anormalità comportamentale. In ambito psichiatrico e, più precisamente, nella sfera dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), un "certo tipo di abbuffata" rappresenta uno vero e proprio criterio diagnostico per patologie come il Disturbo da Alimentazione Incontrollata o Binge Eating Disorder (BED), la Bulimia Nervosa (BN) e, in misura non caratterizzante – spesso in soggetti border line o in fase di transizione dalla BN – l'anoressia nervosa (AN).

In questo articolo approfondiremo meglio quello che si reputa possa essere il quadro psichiatrico maggiormente caratterizzato dalle abbuffate, ovvero il Disturbo da Alimentazione Incontrollata. Attenzione però, se da un lato invitiamo i gentili lettori a non lasciarsi suggestionare, rivedendosi "forzatamente" su quanto apprenderanno, dall'altro vorremmo anche "spronarli" a riflettere sulle cause reali delle abbuffate, ovvero quelle psicologiche.

Questo vale per tutti: quando ci si abbuffa, non li fa con la bocca, ma con il cervello (per i razionali), o con il cuore (per i sentimentali), o con l'anima (per gli spirituali). Non stiamo facendo retorica spicciola. Mangiare ha tanto a che vedere con le emozioni e i sentimenti. L'allattamento è il secondo grande atto d'amore di una madre – dopo il parto, ovviamente. La prima cosa da offrire ad un ospite gradito è il cibo. Il miglior contesto nel quale parlare con un amico, un familiare o un partner è a tavola. Inoltre, nessuno è in grado di mangiare tranquillamente alla presenza di soggetti indesiderati.

La sofferenza si ripercuote sempre sull'alimentazione, che viene aumentata o diminuita, a seconda del caso. Molte persone, piuttosto che mangiare da sole, preferiscono digiunare; la solitudine ai pasti, momento di normale aggregazione sociale, può essere percepita in maniera davvero deprimente o ansiogena. Non è quindi un caso che mangiare in famiglia costituisca uno dei fattori protettivi nei confronti dei DCA.

Questo non vale solo per chi ha un disturbo alimentare, ma anche per le persone sane. Il meccanismo di base è lo stesso; purtroppo però, nei DCA spesso si mostrano anche comorbilità di natura psichiatrica (come la depressione) che aggravano notevolmente la situazione. Pertanto, alla base delle abbuffate, ma anche dell'alcolismo, della tossicodipendenza, del vizio compulsivo del gioco d'azzardo ecc, ci possono essere delle condizioni su cui lavorare diversamente rispetto all'educazione nutrizionale.

Se ci si abbuffa, è per compensare qualcos'altro. Digiuno prolungato o dieta restrittiva? Ansia? Depressione? Una perdita? Solitudine? Noia? Mancata realizzazione personale? Senso di colpa? Talvolta, ahinoi, più di una. Inutile seguire diete e allenarsi in palestra, se prima non dissotterriamo cosa evoca il desiderio di abbuffarci.

Si consiglia ai gentili lettori, inoltre, di diffidare di chi bersaglia eccessivamente le abbuffate o il sovrappeso. È logico che in caso di terapia dimagrante, non possono mancare dedizione e impegno. In realtà, gran parte di questi soggetti trova rifugio in tali comportamenti, dimostrando un altrettanto precario equilibrio psicologico ed emotivo. Risulta infatti molto più semplice ridurre l'autostima altrui piuttosto che accrescere la propria; non dimentichiamo che la figura del terapeuta non va' considerata come fosse un'entità superiore. Citando Sheldon B. Kopp, autore del libro "Se incontri il buddha per la strada uiccidilo":

<< Il monito del maestro zen "Se incontri il Buddha per la strada uccidilo!" insegna a non cercare la realtà in ciò che è esterno a noi. Uccidere il Buddha quando lo si incontra significa distruggere la speranza che qualcuno all'infuori di noi possa essere il nostro padrone. Nessun uomo è più grande di un altro >>.

