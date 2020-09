Dimagrimento Localizzato: È Possibile?

A primo acchito le due risposte sembrerebbero contraddirsi, ma in realtà non è così.

Nel rispetto dei canoni occidentali contemporanei, l' impatto estetico del grasso localizzato non è certo dei migliori ed è per questo che attorno agli " eventuali rimedi " si muove un business a dir poco colossale.

Come già ampiamente trattato negli articoli dedicati, la localizzazione specifica del grasso dipende da numerosi fattori. Tra i principali ricordiamo: flussi ormonali e mappatura recettoriale degli stessi – in particolare sessuali , ma anche del cortisolo e delle catecolamine .

Quanto abbiamo messo in risalto non deve tuttavia creare troppe illusioni.

In un altro studio di Neri, Paoli, Velussi pubblicato sullo "European Journal Physiology" 2 gruppi di soggetti furono allenati su macchine cardio (gruppo di controllo) e con un cardio fit training (gruppo di studio). Il gruppo di studio in particolare eseguiva nelle stazioni anaerobiche , esclusivamente esercizi per l' addome ed il tricipite . Scopo dello studio era evidenziare come fosse possibile ottenere un dimagrimento fisiologico (calo della frazione lipidica adiposa) anche utilizzando metodiche non esclusivamente aerobiche . Il rilevamento plicometrico successivo dimostrò come i due gruppi fossero dimagriti similmente , ma con una differenza: il gruppo di studio presentava le pliche tricipitale e addominale dimezzate rispetto al gruppo di controllo . In pratica le zone sollecitate nella stazione anaerobica del cardio fit training erano dimagrite del doppio rispetto a quelle di chi svolgeva solo cardio. I dati di questo studio indicano come tramite il cardio fit training sia possibile indurre un dimagrimento " ipoteticamente " localizzato, evento fisiologico non ancora accettato dalla comunità scientifica internazionale.

Quella del dimagrimento localizzato rimane, per il momento, soltanto "un' idea attraente " dal punto di vista estetico ma poco realistica in quanto priva di basi scientifiche .

Come Fare

Un metodo “efficace” per il dimagrimento localizzato

Non esistono, ovviamente. Peraltro, l'unico sistema che garantisce risultati concreti è quello del bodybuilding – inteso come cultura fisica.

D'altro canto non tutti sono disposti a spingersi "così in là". Nel senso che i protocolli di miglioramento estetico possono essere piuttosto faticosi da rispettare, per ragioni di varia natura.

Quanto riporteremo è pertanto riferito a chi vorrebbe iniziare a migliorarsi, ma non ha ancora tutti i presupposti per cimentarsi in allenamento e dieta specifici per la cultura estetica.

Torniamo quindi sul cardio fit training; dopo tutto, se l'interesse del dimagrimento localizzato è esclusivamente di tipo estetico, cosa importa se trattasi di un effetto diretto o semplicemente visivo?

Questo è un ottimo compromesso tra il potenziamento muscolare – anche con orientamento metabolico – e l'allenamento aerobico "lipolitico" (si fa per dire). Peraltro, un buon cardio fit training può essere costruito ovunque, anche a casa in home fitness, sfruttando esercizi callistenici e attività all'aria aperta come la corsa e il salto della corda.

Il cardio fit training a circuito permette anche di migliorare lo stato di salute, la fitness generale, il benessere psicofisico ecc; per molti sportivi e culturisti amatoriali, può anche rappresentare una forma di scarico attivo, un'alternativa all'allenamento convenzionale nei periodi generali, un piacevole ripiego durante altri lock down (come quello per COVID-19) ecc.

Esempio di cardio fit training

Vediamo un esempio di allenamento cardio fit training per far apparire soprattutto cosce e glutei più snelli.

Note: eseguire tutti gli esercizi senza pause tra uno e l'altro.