Grasso localizzato è una dicitura comunemente utilizzata per indicare il maggior spessore – rispetto alla media corporea – di alcuni pannicoli adiposi. Di interesse estetico e salutistico, l'adipe localizzato è maggiore: nell' addome e sul girovita nei maschi e nelle femmine non fertili ;

e sul nei e nelle femmine ; su cosce, glutei e fianchi nelle donne feconde (con ciclo mestruale). Nel rispetto dei canoni occidentali contemporanei, l'impatto estetico del grasso localizzato non è certo dei migliori ed è per questo che attorno agli "eventuali rimedi" si muove un business a dir poco colossale. L'unico problema è che, sulla base delle conoscenze attuali, non possiamo quindi scegliere dove dimagrire. Shutterstock

Perché non esiste? Il dimagrimento localizzato – quindi, visibile al plicometro – non può seguire un percorso legato ai muscoli impegnati nello sforzo, ma dipende da variabili totalmente ingestibili sia per la persona interessata, sia per qualunque professionista (anche se sostenesse il contrario). Quella del dimagrimento localizzato rimane, per il momento, soltanto un'idea attraente dal punto di vista estetico, ma poco realistica in quanto priva di basi scientifiche. Studi condotti su centinaia di atleti hanno dimostrato che il dimagrimento localizzato non esiste. A testimonianza di tale affermazione si riporta spesso l'esempio del tennista – tipo di soggetto analizzato nella forse più importante ricerca scientifica oggi esistente sull'argomento – le cui braccia presentano una quantità di grasso simile nonostante una venga esercitata molto più dell'altra. Quindi, perchè alcuni sono invece convinti che sia possibile ottenere un dimagrimento localizzato con l'allenamento specifico. Perchè in alcune circostanze le rilevazioni al plicometro hanno dato risultati diciamo "interessati". In uno studio di Neri, Paoli, Velussi, pubblicato sullo "European Journal Physiology", 2 gruppi di soggetti furono allenati su macchine cardio (gruppo di controllo) e con un cardio fit training (gruppo di studio). Il gruppo di studio in particolare eseguiva nelle stazioni anaerobiche, esclusivamente esercizi per l'addome ed il tricipite. Scopo dello studio era evidenziare come fosse possibile ottenere un dimagrimento fisiologico (calo della frazione lipidica adiposa) anche utilizzando metodiche non esclusivamente aerobiche. Il rilevamento plicometrico successivo dimostrò come i due gruppi fossero dimagriti similmente, ma con una differenza: il gruppo di studio presentava le pliche tricipitale e addominale dimezzate rispetto al gruppo di controllo. In pratica le zone sollecitate nella stazione anaerobica del cardio fit training erano dimagrite del doppio rispetto a quelle di chi svolgeva solo cardio. I dati di questo studio indicano come tramite il cardio fit training sia possibile indurre un dimagrimento ipoteticamente localizzato, evento fisiologico non ancora accettato dalla comunità scientifica internazionale. L'attività fisica aerobica, protratta per almeno 30-40', favorisce il consumo energetico e, nel giusto contesto nutrizionale, il dimagrimento generalizzato. Se a tale attività si associano esercizi di rinforzo mirati, è possibile ottenere un risultato estetico che lascerebbe ipotizzare a un assottigliamento del pannicolo specifico. Quanto abbiamo messo in risalto non deve tuttavia creare false aspettative. Disilludersi rimane, al momento, l'unico approccio sensato. Questo per due ragioni: Non è possibile dimagrire esclusivamente in una zona corporea. Lo studio che abbiamo riportato e l'esperienza di molti personal trainer ci confermano soltanto che con opportuni allenamenti ed accorgimenti dietetici si può favorire il dimagrimento localizzato solo se la perdita locale di grasso è inserita in un contesto di dimagrimento generale. In altre parole, tramite le strategie che ci accingiamo ad illustrare è possibile, per esempio, diminuire la percentuale di massa grassa totale del 3% e del 10% quella specifica dell'addome. Quindi, le ragazze che vogliano scendere sotto certe percentuali di grasso dovranno necessariamente essere pronte a perdere un po' di seno, mentre i ragazzi dovranno sacrificare la pienezza delle natiche; Date le proprietà fisico-meccaniche del tessuto adiposo, particolarmente comprimibile ed estensibile, non possiamo escludere che quanto ottenuto non corrisponda a un "falso positivo". L'aumento del volume muscolare, responsabile dello stiramento e assottigliamento del pannicolo superficiale, potrebbe tranquillamente aver falsato la rilevazione al plicometro.