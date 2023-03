Dieta iperproteica: cosa si intende e cosa mangiare

Per garantire la corretta funzionalità dell'organismo e proteggerlo da alcune malattie queste proteine dovrebbero derivare per i 2/3 da prodotti di origine animale e per 1/3 da prodotti di origine vegetale ( legumi ). I legumi sono infatti alimenti ricchi di fibre e vitamine che regolano la funzionalità intestinale proteggendo al tempo stesso l'organismo dalle tossine e dai residui chimici, spesso contenuti nella carne .

Troppe proteine nella dieta? Dipende

Le conseguenze di un consumo eccessivo di proteine possono variare considerevolmente da un soggetto sano a uno malato (ad es. insufficienza d'organo, soprattutto renale o epatico).

Nelle persone sane tuttavia, una dieta iperproteica non è di per sé capace di arrecare danni considerevoli (né ai reni, né al fegato) .

Questo non ne giustifica tuttavia l'applicazione, che si rivela per lo più insensata o con scarsi benefici sul lato pratico.

In un contesto normo- o iper-calorico, l'eccesso di proteine non ha ragione d'esistere. Non promuovono la crescita muscolare, non mantengono bassi i livelli di insulina, non prevengono il diabete ecc.

In un contesto ipo-calorico, di sicuro l'apporto proteico più adeguato - soprattutto nello sportivo - è maggiore rispetto alla norma; ma non così alto quanto si possa credere.

Se però la persona pratica attività fisica intensa e/o prolungata, si rende necessario un ulteriore aumento proteico - senza dimenticare l'importanza dei carboidrati.