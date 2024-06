Alcuni tipi di dieta chetogenica vengono utilizzati in ambito clinico (ad esempio contro l'epilessia non responsiva ai farmaci, obesità grave associata a certe patologie metaboliche ecc), ma si tratta di sistemi prevalentemente sfruttati nel campo del fitness e della cultura estetica.

Non esiste una vera e propria distinzione tra chetosi e non chetosi. Il livello di questi composti è influenzato dalla dieta e dallo stile di vita. Tuttavia, è possibile affermare che esiste un range ottimale per il corretto funzionamento della dieta chetogenica:

Per identificare un eventuale stato di chetosi è possibile svolgere dei test dell'urina (con appositi strip per l'urina), del sangue (misuratori ematici dei chetoni) o del respiro (analizzatore dei chetoni nell' alito ). Tuttavia si può anche fare affidamento a certi sintomi "rivelatori", che non richiedono nessun test:

In genere, si consiglia di mantenere un'assunzione di carboidrati inferiore o uguale a 50 g/die, organizzata idealmente in 3 porzioni con 20 g ciascuna.

L'aspetto più importante per raggiungere lo stato di chetosi è mangiare alimenti che non contengono carboidrati, limitare quelli che ne apportano pochi ed evitare i cibi che ne sono ricchi.

Il meccanismo di funzionamento della dieta chetogenica si basa sulla riduzione delle calorie e dei carboidrati alimentari che, in associazione ad un giusto livello di proteine e un elevato contenuto percentuale di grassi, dovrebbe migliorare la lipolisi e l'ossidazione lipidica cellulare, quindi il consumo totale di grassi ottimizzando il dimagrimento. La produzione di corpi chetonici, che dev'essere assolutamente controllata, ha la funzione di moderare lo stimolo dell'appetito – per il loro effetto anoressizzante.

La gluconeogesi è un processo che porta alla formazione di glucosio a partire dallo scheletro carbonioso di alcuni amminoacidi (detti glucogenici, ovvero che danno origine all'ossalacetato); in misura inferiore, anche da glicerolo e acido lattico . Questo processo assicura un apporto costante di energia anche in condizioni di carenza di glucosio, ma costringe fegato e reni a lavorare di più per eliminare l' azoto .

Il ruolo dell'attività motoria sulla chetoacidosi è, in un certo senso, contradditorio. Partendo dal presupposto che il ricorso alla dieta chetogenica è comunque una forzatura metabolica - che a lungo andare può portare a conseguenze spiacevoli, anche in un organismo giovane e ben allenato - è doveroso specificare che:

Anche detta chetoacidosi, questa condizione abbassa il pH sanguigno definendo il quadro tipico dell' acidosi metabolica (tipica dei diabetici non trattati). In casi estremi l' acidosi può portare al coma e persino alla morte.

I corpi chetonici possono essere ulteriormente ossidati, in particolare dalle cellule muscolari, dal cuore e in minor parte dal cervello (che li usa soprattutto in carenza di glucosio), oppure eliminati con le urine e con la ventilazione polmonare. Inutile specificare che aumentando i corpi chetonici nel sangue aumenta anche il carico di lavoro dei reni .

Durante la produzione energetica, gli acidi grassi vengono dapprima ridotti in CoA (coenzima A) e, subito dopo, fatti entrare nel ciclo di Krebs. Qui si legano all'ossalacetato per giungere a un'ulteriore ossidazione, fino a terminare con la liberazione di anidride carbonica ed acqua. Quando la produzione di acetil CoA tramite lipolisi eccede la capacità di assorbimento dell'ossalacetato, avviene la formazione dei cosiddetti corpi chetonici.

Ecco perché i carboidrati, pur non potendo essere definiti "essenziali", vanno considerati nutrienti comunque indispensabili e se ne consiglia un'assunzione minima di 180 g/die (la quantità minima per garantire la piena funzionalità del sistema nervoso centrale ).

Nota : da sola, la neoglucogenesi non è in grado di soddisfare definitivamente, nel lungo termine, le richieste metaboliche dell'intero organismo.

La produzione energetica cellulare avviene grazie alla metabolizzazione di alcuni substrati, soprattutto glucosio ed acidi grassi . Per lo più, questo processo inizia nel citoplasma ( glicolisi anaerobica – senza ossigeno) e termina nei mitocondri ( ciclo di Krebs – con ossigeno - e ricarica dell' ATP ). Nota: le cellule muscolari sono anche in grado di ossidare buone quantità di amminoacidi ramificati . Bisogna però sottolineare due aspetti fondamentali:

Risultati in 21 giorni

Risultati in 21 giorni di dieta chetogenica

Come abbiamo detto, esistono diversi tipi di dieta chetogenica e non tutti offrono gli stessi risultati.

Questo perché, a prescindere dall'attitudine personale, quello della dieta chetogenica è un sistema che richiede un controllo e un monitoraggio piuttosto accurati. Per di più, non può (o meglio, non dovrebbe) essere protratta troppo a lungo. Sono generalmente ben tollerate circa 3 settimane, ovvero 21 giorni.

Per questo, è stato prodotto e pubblicato un libro intitolato "21-Day Ketogenic Diet Weight Loss Challenge: Recipes and Workouts for a Slimmer, Healthier You". Il testo contiene un centinaio di ricette e l'intera gestione alimentare per il periodo dedicato, e vari protocolli di allenamento per facilitare la perdita di peso mantenendo più possibile la massa muscolare.

Inutile soffermarsi sulla valutazione di questo metodo; come anticipato, la dieta chetogenica è un sistema piuttosto delicato e da non sottovalutare. È pertanto impossibile uniformare questo metodo per l'intera popolazione. Lasciare la piena gestione della dieta chetogenica ai consumatori è sbagliato, perché facilmente fuorviante. Ciò non significa che non funzioni, ma piuttosto che non rappresenta una soluzione adeguata.