Dieta a Zona: Ripartizione dei Tre Macronutrienti

ATTENZIONE! Questo articolo ha un semplice scopo informativo . L'autore dell'articolo, limitandosi a riportare quanto necessario per il sistema nutrizionale in questione, si astiene da qualsiasi commento e non intende consigliare o sconsigliare di seguirlo.

A tale proposito la zona suddivide i carboidrati in:

Si ricorda che l'indice glicemico ( IG ) corrisponde – in maniera semplicistica – alla velocità con la quale i carboidrati , dopo la digestione e l'assorbimento , vengono riversati nel sangue . Quindi, più alto è l' indice glicemico degli alimenti , maggiore sarà lo sbalzo della glicemia e la conseguente risposta insulinica .

Il dott. Sears, autore della dieta a zona , consiglia di assumere carboidrati con indice glicemico basso , in modo tale da mantenere bassi i livelli di insulina .

Anche le proteine vegetali sono una buona scelta , ma il loro assorbimento è ridotto per via della fibra .

Le fonti proteiche accettabili sono ad esempio le carni magre di maiale (come la lonza, il filetto e la coscia), i tagli di carne bianca (ad esempio coniglio ), salumi magri come la bresaola e il prosciutto crudo sgrassato .

Grassi

Grassi al 30% del totale

Il dott. Sears e alcuni medici del settore, anche se in modi diversi, continuano a sostenere che, nonostante l'apparente controsenso, per consumare grassi dobbiamo assumere altri grassi con la dieta.

I primi responsabili dell'aumento adiposo sarebbero infatti l'eccesso di carboidrati e gli sbalzi insulinici, non i lipidi alimentari.

Logicamente bisogna saper scegliere, in quanto alcuni lipidi – se in eccesso – sono potenzialmente nocivi mentre altri permettono di migliorare la salute e di entrare in zona. Inoltre i grassi rallentano l'assorbimento dei carboidrati, dando una risposta insulinica molto più lenta.

I grassi favorevoli sono contenuti (quantitativamente) soprattutto negli alimenti vegetali:

Ottima scelta anche i grassi contenuti nei pesci e nelle alghe, ricchi dei preziosi omega 3 (acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico)

I grassi sfavorevoli sono soprattutto l'acido arachidonico contenuto nella carne rossa, nel tuorlo, nelle frattaglie e tutti i grassi saturi come il latte intero, il burro, il lardo, lo strutto, nell'olio di palma e palmisto ecc.

Anche i grassi idrogenati e ottenuti per frazionatura, rappresentati nelle margarine e dagli oli per frittura, contenuti nei cibi fritti e in pressochè tutti gli snack dolci e salati, sono potenzialmente dannosi.