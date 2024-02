Vi siete accorti che il giorno dopo aver mangiato la pizza pesate di più? Ecco perché…

Guarda il video Guarda il video su youtube In ambito nutrizionale, la pizza è l'alimento tipico italiano più controverso. Questo perché si tratta di una ricetta a medio-alta densità calorica, anche se, ovviamente, tale caratteristica dipende anzitutto da come e quanto la si condisce. A dirla tutta, però, ciò che ostacola maggiormente il consumo di pizza nei regimi dietetici controllati non è la sua densità energetica, ma piuttosto la porzione media alla quale siamo abituati. In questo breve articolo parleremo di come la pizza influenza il peso corporeo e di come prevenire il fenomeno. Shutterstock

Non pesatevi mai il giorno dopo aver mangiato la pizza! Prima di tutto: non pesatevi mai il giorno dopo aver mangiato la pizza! Si tratta di un atto inutilmente autolesionistico, che porta solo a emozioni negative da evitare più possibile. Mangiare pizza porta sempre ad un "rimbalzo di peso", cioè della massa complessiva del corpo, che tende a permanere anche molte ore o giorni. Al contrario, se risultasse proprio necessario pesarsi – ovvero, se ve lo chiede il professionista di fiducia, in caso si stia ancora monitorando l'idoneità del taglio calorico – l'operazione andrebbe fatta almeno due o, meglio, tre giorni dopo il ripristino dell'alimentazione ordinaria. Per fare un esempio: se mangiassi la pizza di sabato sera, e fosse indispensabile pesarsi, sarebbe opportuno farlo quantomeno al martedì mattina . Cerchiamo di capire ora "perché" mangiando la pizza si assiste a questo fenomeno.

Perché la pizza fa pesare di più? Si tratta di grasso? No, non si tratta solo di grasso! O meglio: come per qualsiasi eccesso calorico, una parte dell'energia assunta con la pizza va indubbiamente a finire nell'adipe (nell'ordine di qualche decina di grammi al massimo); tuttavia, si tratta per lo più di "altro"... L'aumento di peso dipende soprattutto da due ragioni: Una pizza piccola pesa mediamente 300 g, mentre una grande circa il doppio (600 g); una pizza gigante, ad esempio doppio impasto, sfiora il chilogrammo di peso. Fino all'evacuazione intestinale, tutto questo rimane all'interno dell'organismo. Nota: chi non creda che tale stima sia corretta deve pensare che la sola pallina di pasta ha un peso di pressappoco 200 g, sulla quale va aggiunto il pomodoro, la mozzarella ecc.; La pizza è ricca di carboidrati, cioè ha un alto carico glicemico. I carboidrati sono macronutrienti energetici che possono essere parzialmente stoccati sotto forma di glicogeno all'interno dei muscoli e del fegato. Questo processo, tuttavia, usa una cospicua quantità di acqua. Anche se sono già piene a livelli fisiologici, i grossi carichi glicemici tendono a "forzarle" in misura variabile.

Chi aumenta di più dopo la pizza? Potrà sembrare strano, ma non tutti aumentano di peso allo stesso modo dopo la pizza. Paradossalmente, chi "soffre" maggiormente i grossi carichi glicemici improvvisi è proprio chi si trova a dieta! In particolare, chi segue una dieta low-carb. Questo perché, seguendo una dieta ipocalorica dimagrante, soprattutto con pochi carboidrati, le riserve di glicogeno tendono a svuotarsi. Ovviamente, questo processo catabolico ha un limite quantitativo, oltre il quale l'organismo non può permettersi di andare; soprattutto per quanto riguarda le riserve epatiche, che hanno il ruolo di mantenere stabile la glicemia. Sono però le riserve muscolari ad impattare maggiormente sulla massa complessiva; questo significa che, più severo è il taglio calorico, maggiore sarà il "rimbalzo di peso" post-pizza. Stesso discorso per gli sportivi e gli amanti del fitness – che, grazie agli allenamenti, ossidano intensamente queste riserve. La situazione tende poi a normalizzarsi nell'arco di poco tempo, necessario a riportare le riserve di glicogeno ai livelli pre-pizza. Attenzione però! Questo non significa che, nel frattempo, non si dimagrisce! In dieta ipocalorica l'organismo continuerà a ossidare gli acidi grassi adiposi, ma anche una parte del famoso glicogeno di cui sopra.