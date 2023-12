Diete a bassissime calorie - Very Low Calories Diet (VLCD): cosa sono, controindicazioni e quando usarle

Le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari personalizzate.

Molto utilizzate da alcuni celebri personaggi dello spettacolo, le Very Low Calories Diet si sono inserite di diritto nello scenario dietetico attuale come possibile alternativa nutrizionale nelle mani del professionista.

Estrapolate dal loro contesto clinico - per lo più dedicato al controllo e alla gestione dell'obesità patologica , per lo più aggravata da comorbilità gravi come gli scompensi cardiaci, o anche in preparazione a interventi di chirurgia bariatrica - le VLCD hanno avuto molto seguito anche nel controllo del semplice sovrappeso o dell'obesità non morbosa.

Nel vastissimo mondo della nutrizione e della dietetica clinica, negli ultimi periodi hanno assunto una certa rilevanza le cosiddette VLCD , ossia Very Low Calories Diet (in italiano: diete a bassissime calorie o diete fortemente ipocaloriche ).

Cosa sono le VLCD?

Le VLCD sono diete a bassissimo potere calorico (classicamente non dovrebbero superare le 800 kcal/die), impiegate comunemente nel trattamento dell'obesità patologica.

Si tratta di diete sensibilmente al di sotto del fabbisogno calorico medio giornaliero di un adulto (stimato grossolanamente nelle 2000 Kcal), pertanto potenzialmente responsabili di uno stato di malnutrizione.

Per questo motivo, al fine di evitare deficit nutrizionali, soprattutto nella sfera dei micronutrienti, nella maggior parte dei casi in queste diete è necessario sostituire i pasti con integratori in grado di rispettare le strette indicazioni caloriche, fornendo al contempo alcuni micronutrienti necessari a preservare un certo stato di nutrizionale (soprattutto vitamine e minerali).

Anche in questo caso, il presupposto di partenza è rappresentato da una forte limitazione calorica e glucidica, che spinge l'organismo umano verso l'utilizzo delle riserve lipidiche come principale fonte energetica.

In queste circostanze, l'aumentata ossidazione dei lipidi ad acido acetico, in condizioni complessive di carenza di ossalacetato, determina la formazione di corpi chetonici (prezioso nutrimento per il cervello in assenza di glucosio) individuando una situazione para-fisiologica nota come chetosi.

Proprio per questi accentuati risvolti metabolici, le VLCD non dovrebbero essere prolungate per oltre 12 settimane e dovrebbero necessariamente essere supervisionate da personale medico.