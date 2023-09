Tipi di digiuno intermittente: quale è il più efficace?

Esistono vari tipi di digiuno intermittente, che si diversificano principalmente in base al rapporto tra il periodo di digiuno e quello di alimentazione (dal semplice 12/12 al più impegnativo 24/48-72).

In questo breve articolo esplicheremo i metodi più popolari e indicheremo quello considerato statisticamente più efficace.

Anticipiamo fin da subito che, se da un lato il digiuno intermittente è considerato un metodo dietetico efficace sia per la perdita di peso, sia per la normalizzazione di alcuni squilibri metabolici, dall'altro non è esente da controindicazioni, svantaggi ed effetti collaterali.

Come sempre, "è la dose a fare il veleno". Cioè, quasi tutti sono in grado di fronteggiare brevi periodi di digiuno – ad es. 12 ore, consigliato per chi inizia ad approcciarsi a questo metodo – ma ben pochi riescono a sopportare un'intera giornata senza cibo – 24 ore, globalmente poco raccomandato, e sostenibile sono dalle persone già esperte e in circostanze controllate.