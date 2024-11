Sport e dieta vegetariana: benefici e controversie

Questa attitudine può apportare vantaggi e svantaggi di natura salutistica, a seconda del grado di restrizione, e per lo stesso motivo risultare più o meno applicabile in varie condizioni (ad esempio la gestazione , l' accrescimento e la terza età) e circostanze (ad esempio la pratica di sport ).

Questo non esclude nulla. Al contrario, include 2 o 3 volte a settimana i prodotti della pesca , le uova, il latte e lo yogurt , 1 o 2 volte la carne e 1 volta il formaggio . Non c'è limite ai vegetali, nel limite dell'apporto calorico ovviamente, e si prevede anche un piccolo spazio ai comfort food (dolci, alcolici "buoni").

Di diete vegetariane ne esistono vari tipi anche se, per semplicità, in nutrizione si è soliti dividerle sulla base dei cibi concessi e vietati. Per la verità d'altro canto, il criterio che consente una più accurata differenziazione sarebbe quello filosofico o etico. Entriamo nel dettaglio.

Perché scegliere una dieta ad alta percentuale di vegetali? Benefici

Vista e considerata la tendenza all'abuso di cibi di origine animale da parte delle popolazioni occidentali sviluppate – in atto già dalla seconda metà del '900 – e le relative implicazioni salutistiche negative che essa comporta, l'adozione di uno stile nutrizionale maggiormente vegetariano è oggi considerato un atteggiamento direttamente e indirettamente preventivo nei confronti di varie patologie e condizioni disagevoli – come le famose "malattie del benessere".

Questo perché le diete vegetariane apportano livelli inferiori di grassi saturi, colesterolo e proteine ​​animali (anche se correlate indirettamente a certi rischi per la salute*), mentre offrono livelli più elevati di carboidrati, fibre, magnesio, potassio, acido folico e antiossidanti di vario tipo come la vitamina C, la vitamina E, polifenoli ecc. [Fraser GE (2009). "Vegetarian diets: what do we know of their effects on common chronic diseases?". The American Journal of Clinical Nutrition. 89 (5): 1607S–1612S.].

ATTENZIONE!* La correlazione tra proteine animali e problemi di tipo salutistico è indiretta. Ciò significa che non sono le proteine in sé a costituire un problema, ma la tipologia di lavorazione degli alimenti. Parliamo di carni conservate come gli insaccati e delle cotture alla griglia o alla piastra.

Tra queste soprattutto:

Perché abbiamo parlato di un regime "maggiormente" vegetariano e non di uno specifico tipo di dieta vegetariana? Perché, a seconda del tipo di filosofia adottata, il profilo nutrizionale può cambiare anche di molto.

Non per niente, i molti studi sugli effetti sulla salute delle diete vegetariane osservano effetti contrastanti sulla mortalità. Un'importante revisione ha rilevato una diminuzione del rischio complessivo di mortalità per tutte le cause, come cancro (eccetto al seno) e malattie cardiovascolari ["Effect of the vegetarian diet on non-communicable diseases". J. Sci. Food Agric. (Review). 94 (2): 169–73.].

Tuttavia, una meta-analisi ha rilevato un rischio inferiore di cardiopatia ischemica e cancro, ma nessun effetto sulla mortalità complessiva o malattia cerebrovascolare. ["Cardiovascular disease mortality and cancer incidence in vegetarians: a meta-analysis and systematic review". Annals of Nutrition & Metabolism. 60 (4): 233–240.].

Un'ulteriore analisi che riunisce due ampi studi ha rilevato che i vegetariani nel Regno Unito hanno una mortalità per tutte le cause simile a quella dei carnivori [Appleby, Paul N; Crowe, Francesca L; Bradbury, Kathryn E; Travis, Ruth C; Key, Timothy J (January 20, 2017). "Mortality in vegetarians and comparable nonvegetarians in the United Kingdom123". The American Journal of Clinical Nutrition. 103 (1): 218–230.].

La "American Dietetic Association" afferma che in tutte le fasi della vita, una dieta vegetariana (non vegana) adeguatamente pianificata può essere " salutare, nutrizionalmente adeguata e utile nella prevenzione e nel trattamento di alcune malattie ". [Craig WJ, Mangels AR (July 2009). "Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets". J Am Diet Assoc. 109 (7): 1266–82.].

Prendiamo in esame alcune delle evidenze scientifiche più importanti sui benefici di una dieta prevalentemente vegetariana.

Le diete vegetariane sembrano offrire sollievo dall'artrite reumatoide, ma non se ne conosce la ragione

Le diete vegetariane potrebbero ridurre il rischio di sviluppare il diabete mellito tipo 2. Ci sono prove concrete che una dieta vegetariana possa inoltre aiutare le persone con diabete di tipo 2 a raggiungere un maggior controllo glicemico.

Una revisione del 2015 ha rilevato che le diete vegetariane "riducono efficacemente le concentrazioni ematiche di colesterolo totale, colesterolo lipoproteico a bassa densità (LDL), ma anche quello ad alta densità (HDL) ". Questo potrebbe essere preventivo nei confronti del processo aterosclerotico - e quindi di certi eventi cardio-vascolari - tuttavia mediato anche da altri fattori di rischio – come quelli infiammatori.

Tornando al discorso della mortalità, i vegetariani sembrano avere un rischio inferiore del 24% per cardiopatia ischemica rispetto ai non vegetariani, ma non sono state stabilite altre associazioni dimostrabili tra una dieta vegetariana e altre principali cause di morte.

In "Mortality in British Vegetarians", si conclude inoltre: i vegetariani britannici hanno una bassa mortalità rispetto alla popolazione generale. I loro tassi di mortalità sono simili a quelli dei non vegetariani comparabili sugli altri aspetti, suggerendo che gran parte di questo beneficio può essere attribuito a fattori vari dello stile di vita non dietetici, come una bassa prevalenza di fumo e uno stato socio-economico generalmente elevato, o ad aspetti della dieta diversi dall'evitare carne e pesce.