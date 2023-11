Saltare la cena: fa male?

Pertanto, in questo breve articolo, scongiureremo qualsiasi sofismo e retorica, rispondendo in maniera sfacciatamente sincera a queste domande:

Dovrebbe pertanto essere l'etica a governare sia "l'intenzione", sia il "fare", sia il "concludere che…"; non l'economia. Ma questo, purtroppo, non avverrà.

Perché saltare la cena?

Capire la ragione che si cela dietro la scelta di saltare la cena non è un'impresa così ardua: diciamocelo chiaramente, saltare la cena è un atteggiamento che serve a ridurre le calorie.

Per molti professionisti si tratta di un atteggiamento disfunzionale, anche se, sinceramente, ogni caso andrebbe contestualizzato e valutato anche sulla base del "quanto", oltre che del "cosa".

Saltare la cena può rappresenta un evento casuale, o comunque occasionale – ad es., dopo il pranzo di Natale; in tal caso, nessun problema. Ma se viene utilizzato "subdolamente" per dimagrire o per compensare abbuffare che si ripropongono sistematicamente, meglio fermarsi e ragionare con lucidità se questa possa essere o meno la strada giusta.

Perché saltare la cena significa digiunare; e il digiuno, come l'attività motoria irragionevole, il vomito autoindotto e l'assunzione di lassativi, rappresenta un metodo di purgazione.

Per chi non lo sapesse, nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare, per purgazione si intende un metodo di compenso "negativo", governato da sensazioni ed emozioni sfavorevoli come il senso di colpa, la vergogna, il disagio e la perdita di considerazione di sé e di autostima.

Quindi, se salto la cena ho un disturbo alimentare?

No… o meglio, non necessariamente… o meglio ancora, speriamo di no!

Meditiamo.

Ma esistono dei sistemi dimagranti che si basano sul saltare la cena? Certo che sì, anche se molti professionisti non sono d'accordo sulla loro correttezza nutrizionale.

Vediamoli.