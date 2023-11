Saltare il pranzo fa dimagrire?

In realtà, gli studi ci dicono che il problema non consiste nel calo ponderale in sé, ma piuttosto:

Dimagrire , un obbiettivo per molti, ma raggiunto e, soprattutto, mantenuto, per pochi.

Saltare il pranzo: …e tu che scusa hai?

Le giustificazioni più frequenti di chi salta il pranzo sono: "non ho tempo di mangiare", "non ho tempo di prepararlo", "non so come conservarlo", "non ho fame".

Vediamo ora quali sono le soluzioni più semplici:

un pranzo equilibrato può essere anche anticipato o posticipato rispetto all'orario classico 12:00-14:00;

rispetto all'orario classico 12:00-14:00; un pranzo equilibrato può essere anche prêt-à-porter ;

; un pranzo equilibrato può essere anche veloce e semplice da confezionare (pane, pesce o carne in scatola, verdura cotta);

(pane, pesce o carne in scatola, verdura cotta); un pranzo equilibrato non dev'essere necessariamente abbondante o completo. D'accordo che, mediamente, occupa il 40% delle calorie giornaliere; ma, bilanciando gli altri nella giornata, questo può tranquillamente risultare sottodimensionato rispetto alla norma.

Con queste considerazioni non intendiamo demonizzare chi sente di "non potercela fare", o che "sceglie di non farcela", ma offriamo semplicemente degli spunti per migliorarsi.

Infatti, se hai perso qualche chilo saltando il pranzo ma, ad oggi, la lancetta della bilancia si è fermata, significa che consapevolmente o inconsciamente ti sei "adattato".

Ricorda: non esiste una sola strategia vincente; anzi, più spesso, i migliori risultati si ottengono cambiando metodo al bisogno.

Un buon dietista può aiutarti a garantire questa mutevolezza positiva e redditizia anche nel medio e lungo termine.