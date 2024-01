Quanti giorni di digiuno intermittente si possono fare?

Il digiuno intermittente , oggetto di numerosi studi scientifici, può contribuire alla perdita di peso e a migliorare la salute metabolica, oltre a contrastare e prevenire patologie quali diabete, obesità, e problemi cardiovascolari . C i sono tuttavia dei rischi che è opportuno considerare, soprattutto in relazione alla durata di tale dieta.

Digiuno Intermittente: cos'è?

Il digiuno intermittente è un modello alimentare che prevede l'astensione dall'assumere cibo per un periodo di tempo che, varia tra le 12 e le 40 ore a seconda del tipo di dieta intermittente si osserva (nel paragrafo successivo le distinzioni con i diversi intervalli di digiuno).

Questo schema alimentare, fornisce indicazioni di massima su cosa mangiare (non sulle quantità), ma in particolar modo si focalizza sul tempo in cui si devono assumere gli alimenti, e quando non mangiare, e quindi non introdurre cibi solidi, e bevande zuccherate, compresi i succhi di frutta e le centrifughe.

Tuttavia, durante i giorni di digiuno è possibile bere acqua caffè non zuccherato e altre bevande senza calorie.