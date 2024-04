Quanti chili si perdono con la dieta paleolitica?

La dieta del paleolitico è un sistema alimentare che ripropone le abitudini e lo stile di vita adottati dall'uomo (termine improprio) vissuto tra 2,5 milioni 10.000 anni fa.

Nota anche come dieta paleolitica, paleodieta o paleodiet, dieta delle caverne, questa metodica da' (erroneamente) per scontato che l'uomo contemporaneo abbia identico corredo genetico rispetto a questi specifici predecessori, e propone di consumare solo i cibi derivanti dalla caccia (soprattutto "piccola") e dalla raccolta (di prodotti stagionali e locali). Esclude, invece, gli alimenti importati, non stagionali, e tutto ciò che viene coltivato e allevato.

L'obbiettivo della dieta del paleolitico è, quindi, di riproporre più possibile l'alimentazione e il modo di vivere di questo periodo preistorico. Tuttavia, è innegabile che siano diversi sia la disponibilità alimentare che il livello di attività fisica, ma anche il livello tecnologico e le disponibilità, con vantaggi e svantaggi.

All'epoca, godevamo di una funzionalità motoria e una composizione corporea indubbiamente migliori. L'aspettativa di vita, però, era circa la metà di quella attuale; ciò lascia dedurre quanto "con le pinze" vada preso il concetto secondo cui: "il progresso porta al benessere, a sua volta responsabile dei mali contemporanei".

Diciamo, invece, che dovremmo essere più consapevoli di come comportarci; in particolare:

di cosa e quanto mangiare in base allo stile di vita, svincolandoci dalla "paura della fame" e dalle "pulsioni e compulsioni" che ci fanno sfogare nel cibo;

del fatto che l'attività fisica non dovrebbe essere un hobby e, ormai, nemmeno un diritto inalienabile (che stiamo guadagnando con fatica); ma, piuttosto, un dovere civico e sociale.

Ma non divaghiamo, e cerchiamo di capire "se" e "quanto" si dimagrisce con la dieta del paleolitico.

La paleodieta è solitamente messa in atto con l'obbiettivo di dimagrire e guarire dalle malattie del ricambio, abbassando il rischio cardiovascolare. Ma funziona davvero? Certo che sì, come qualsiasi altra dieta dimagrante.

Creare una dieta paleolitica significa eliminare gran parte di ciò che mangiamo. Non solo, bisogna anche valutare che esclude proprio quei cibi più spesso oggetto d'abuso. Avete mai visto una persona diventare obesa perché mangia troppo coniglio? O troppo fegato? O troppa cicoria? Certo che no, anche se alcuni "falliscono" a causa dell'eccesso di frutta secca e di tagli grassi di carne; ma è un'evenienza molto rara.

In linea di massima, è sufficiente impostare un bilancio energetico negativo per ridurre il grasso in eccesso, a prescindere da ciò che si mangia e, addirittura, a prescindere dalla ripartizione dei macronutrienti energetici. Questo vuol dire che, potenzialmente, potremmo calare di peso anche mangiando solo al fast-food.

Anche le patologie del ricambio, come diabete, ipertensione, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, iperuricemia e gotta - ma tante altre - tendono a migliorare soprattutto in risposta al dimagrimento, piuttosto che alla composizione della dieta. Mi spiego meglio: tra due persone obese e dismetaboliche, una che "mangia pulito" e a sufficienza, pertanto rimane stabile nel sovrappeso, e una che "mangia male" ma poco, e dimagrisce, quest'ultima ha più possibilità di migliorare il proprio profilo metabolico. Ovviamente, la combinazione di una dieta adeguata e ipocalorica offre il massimo risultato possibile.

Perché abbiamo fatto questa premessa? Per smentire

sia che la dieta del paleolitico faccia dimagrire e guarire;

sia che la dieta del paleolitico non faccia dimagrire e nuoccia alla salute.

Semplicemente, può essere o meno applicabile in base allo stato di salute e allo stile di vita, ma non è certo un "sistema miracoloso".

Un soggetto tendenzialmente sedentario, o che non svolge sport propriamente detto, ad alto carico allenante - che non prevede solo l'intensità, ma anche il volume - può tranquillamente adottare la paleodiet. Diverso è per gli atleti, ma anche per chi, a livello genetico, ha una spiccata predisposizione all'iperuricemia, all'ipercolesterolemia, per i mono-rene ecc.

Questo perché la dieta delle caverne ha una bassissimo livello di carboidrati, invece necessari agli sportivi, e una notevole dose di prodotti di origine animale, ricchi di proteine, di purine, di colesterolo e di grassi saturi.

A conti fatti, eliminando cereali, patate, legumi, latte e tutti i derivati, togliendo i condimenti grassi, e aumentando le porzioni di carne, pesce e uova, si ottiene, in un adulto medio, un taglio calorico che oscilla tra le 500 e le 1000 kcal / die - in base, ovviamente, alle abitudini precedenti. Ciò significa che, in 7 giorni, possiamo ricavare un deficit energetico di 3500-7000 kcal.

Se consideriamo che un chilogrammo di adipe richiede di eliminare pressappoco 7000 kcal, possiamo anche concludere che una dieta delle caverne permette di dimagrire più o meno 0,5-1,0 chilogrammo a settimana. E' senza dubbio un buon risultato... ma è anche il risultato medio di qualsiasi altro sistema dimagrante!