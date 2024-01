Quante volte fare il digiuno 16 8?

Introduzione

Il metodo del digiuno intermittente 16 8, conosciuto anche come metodo o protocollo Leangains, prevede una finestra giornaliera di 16 ore di digiuno seguita da una finestra di alimentazione di 8 ore, durante il quale si possono consumare 3-4 pasti, a seconda dell'inizio e della fine della finestra in cui si mangia.

Questo tipo di digiuno intermittente è molto popolare ed efficace soprattutto per la semplicità di inserimento nella routine quotidiana, senza particolari cambiamenti. Lo schema di ripartizione dei pasti più comune per chi segue questo metodo, è osservare una finestra di 8 ore, compresa tra le 12.00 e le 20.00, saltando la colazione, o limitandosi a bere un tè o caffè, e consumando: pranzo -spuntino pomeridiano e cena. Dalla cena al pranzo del giorno successivo intercorrono le 16 ore di digiuno in cui non si introducono alimenti solidi.