Quante calorie assumere al giorno per perdere peso

Quando si decide di dimagrire, i fattori da tenere in considerazione sono diversi e in merito al numero di calorie consentite non esiste una regola generale, perché ogni persona è differente. Tuttavia, è possibile stilare alcune indicazioni generali, anche se è fondamentale non decidere mai autonomamente di tagliare le calorie, ma è necessario affidarsi da un medico che segua tutto il percorso dimagrante.

Calorie massime consigliate Donne Una donna moderatamente attiva, di età compresa tra 26 e 50 anni, dovrebbe assumere circa 2.000 calorie al giorno per mantenere il proprio peso e 1.500 per perdere 0,45 kg a settimana. Chi è particolarmente attiva e cammina per più di 4 km al giorno può arrivare fino a 2.200 calorie o più al giorno per mantenere il peso e 1.700 per perdere 0,45 kg a settimana. Le ragazze di circa 20 anni hanno un fabbisogno calorico più elevato e richiedono circa 2.200 calorie giornaliere per mantenere il proprio peso, mentre le donne di età superiore ai 50 anni, al contrario, di circa 1.800 calorie per mantenersi stabili e 1.300 per dimagrire. Queste stime non valgono per donne incinte o in fase di allattamento, poiché necessitano un fabbisogno calorico significativamente più elevato. Uomini Un uomo moderatamente attivo, di età compresa tra 26 e 45 anni ha bisogno di 2.600 calorie al giorno per mantenere il proprio peso e 2.100 per perdere 0,45 kg a settimana. Chi pratica sport con regolarità può arrivare a 2.800-3.000 calorie al giorno per mantenere il peso e 2.300-2.500 per perdere 0,45 kg a settimana. I ragazzi tra 19 e 25 anni hanno un fabbisogno energetico maggiore, pari a circa 2.800-3.000 calorie per stabilizzare il peso e circa 2.300-2.500 per diminuirlo. Il fabbisogno diminuisce con l'avanzare dell'età, tanto che tra i 46 e i 65 anni, gli uomini moderatamente attivi necessitano in media di 2.400 calorie giornaliere, e dopo 66 anni di circa 2.200. Bambini I bambini hanno un fabbisogno energetico molto variabile in base a età, peso e livello di attività. Mediamente richiedono 1.200-1.400 calorie al giorno. L'adolescente medio moderatamente attivo, invece, 2.000-2.800.