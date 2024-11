Conclusioni In definitiva, la dieta vegetariana può senza dubbio aumentare il rischio di carenze nutrizionali, ma l'entità e la tipologia dipendono da numerosi fattori. Oltre alla correzione nutrizionale da parte di un dietista, l'integrazione alimentare costituisce senza dubbio l'accorgimento primario a scongiurare tale ipotesi. Non dimentichiamo che talvolta le carenze rimangono in condizione sub-clinica anche per molto tempo, predisponendo a patologie o complicazioni nel lungo termine anche senza alcuna avvisaglia primaria.