Perché dopo la dieta si riprendono i chili persi?

A livello ormonale, poi, si ha una spinta ad assumere più calorie da immagazzinare, per assicurarsi maggiore energia possibile . Le calorie assunte, dunque, non vengono bruciate ma conservate. Ciò causa il cosiddetto "set point weight", ovvero si ritorna al peso di partenza prima della dieta.

Il corpo, in periodi di carenza di cibo attiva meccanismi di autodifesa : quindi dopo una dieta il metabolismo rallenta per evitare di consumare calorie troppo velocemente, che sono quindi bruciate più lentamente.

Quasi la totalità delle diete non garantisce il mantenimento del peso raggiunto dopo la dieta. Il recupero di qualche chilo , o addirittura tutti i chili, è conseguenza di un naturale meccanismo di difesa dell'organismo . Sopratutto se la perdita di peso è consistente e avviene in poco tempo.

E' proprio per via dell'epigenetica che si innesca inevitabilmente una ripresa del peso dopo la dieta. Il ben noto effetto yo-yo: gli studiosi svizzeri hanno hanno analizzato le cellule adipose dei topi di laboratorio, cellule di topi in sovrappeso e di quelli che avevano perso il peso in eccesso con la dieta.

Effetto yo-yo: quanto può durare?

La memoria delle cellule adipose fa si che si ritorni al peso di partenza, ovvero quello ricordato dalle cellule, antecedente il percorso di dimagrimento. Questo effetto yo yo può durare fino a dieci anni, tanto sono longeve le cellule adipose prima che vengano sostituite da cellule nuove, con una nuova meoria.

E' bene, in tal senso, fare prevenzione mantenendo un regime alimentare corretto e bilanciato, per evitare accumuli di peso eccessivi e stati di obesità, in quanto, come confermato anche dai ricercatori, non è possobile modificare i segni epigenetici nel nucleo cellulare attraverso terapia farmacologica, o tantomeno cancellare la memoria epigenetica.