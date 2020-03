Introduzione

Quello delle norme dietetiche generali è un argomento molto spinoso.

Shutterstock Norme Dietetiche Generali

Non ci si lasci ingannare dalla semplicità dei concetti di seguito esposti; la finalità stessa di queste raccomandazioni ne complica di molto la valutazione. Sono in molti, difatti, a contestare la veridicità delle norme dietetiche generali – talvolta, dobbiamo dirlo, anche a giusta ragione.

Cercheremo quindi di riproporle senza essere troppo "bacchettoni" e lasciando spazio all'elasticità e alle riflessioni; non dimentichiamoci che siamo persone, non automi, e che non esiste un individuo uguale all'altro. È comunque innegabile che tutti gli esseri umani, piccole differenze a parte, funzionino con la stessa "logica biologica". Se da un lato non le possiamo considerare verità universali, dall'altro le norme dietetiche generali vanno comunque intese come indicazioni potenzialmente utili a mantenere ordine e igiene dietetico-alimentare.

Vediamole una per una.