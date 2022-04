Metodo Adamski: Come Funziona? Quali sono i Cibi Veloci e i Cibi Lenti?

Attenzione! L'articolo che seguirà ha puro e semplice scopo informativo. Il sito NON raccomanda di aderire al metodo Adamski, così come NON lo sconsiglia. È comunque bene sapere che i princìpi basilari di questo sistema non incontrano totalmente l'approccio medico-scientifico convenzionale. Tuttavia, trattandosi di un sistema "personalizzato", non è ci è possibile fare una valutazione oggettiva dell'equilibrio nutrizionale complessivo.

Autore dei suoi libri di riferimento "The Nutrition Revolution", "Digerisco" e "The Adamski's Diet", è iscritto all'ordine professionale dei Naturopati Ele.Na numero 107/1 (Italia), membro dell'Associazione Naturopati Practitioners numero 01153 (Inghilterra, 2001) e laureato Heilpratiker nr.266 (Germania, 1988).

Non si tratta di una dieta dimagrante , ma di un protocollo che va a correggere gli errori alimentari individuali, inserendo anche interventi di "manipolazione" e non solo, utili a ripristinare una certa tranquillità viscerale.

Importanza del Tratto Digerente

L'apparato digerente è strettamente correlato allo stato di salute generale .

Anzitutto, si tratta del complesso anatomo-funzionale responsabile della digestione e dell'assorbimento nutrizionale.

Inoltre, sul piano neuro-endocrino, lo stomaco e l'intestino possono essere considerati alla stregua di un "secondo cervello".

Non di meno, il tratto del colon, anche grazie l'interazione della flora batterica fisiologica, interagisce col sistema immunitario potenziando o pregiudicando le difese naturali dai patogeni.

Per poter godere di una buona forma psico-fisica generale, risulta fondamentale non "intasare" e non "intossicare" gli organi digestivi .

È per questo che il metodo Adamski tenta di instaurare un adattamento alimentare mirato al miglior funzionamento digestivo, quale requisito indispensabile alla salute (sia nella prevenzione, sia nella terapia), alla funzionalità generale e anche all'umore.

Segmenti del Tubo Digerente: Al suo interno confluiscono altri organi e ghiandole: Esofago Fegato, cistifellea, pancreas Stomaco Il tratto genito-urinario: Duodeno Reni, ureteri, vescica, uretra Piccolo intestino (tenue) Utero e prostata Grande intestino (crasso)

Come avviene la digestione?

Transito

Il transito del cibo (trasformato prima in bolo, poi in chimo, in chilo e alla fine in feci) è uno spostamento "verticale", dalla bocca al retto, che permette al cibo di scendere lungo gli 8-10 metri del tubo digerente - attraverso vari organi responsabili della sua trasformazione, dissoluzione e filtraggio (per eliminare scorie e tossine.

Assorbimento

L'assorbimento è invece un'operazione "orizzontale", dall'interno del lume verso l'esterno - che poi, sarebbero i tessuti. Attraverso specifici meccanismi, vitamine, minerali, amminoacidi, glucidi e grassi di vario genere, passano nel sangue e/o nel sistema linfatico, per poi nutrire l'organismo.

Questo flusso orizzontale è tuttavia bidirezionale; ai fini digestivi, infatti, gli organi secernono appositi succhi ricchi di enzimi, sali, fattori acidi o basici - a seconda del momento digestivo. In determinate circostanze, la digestione funge quindi anche da via di espulsione - si pensi, ad esempio, all'escrezione dei sali biliari, ricchi di colesterolo.

Entrambe le funzioni, verticale e orizzontale, sono indissolubilmente legate tra loro. Quando il transito non è ben eseguito, l'assorbimento - o il riassorbimento, se prendiamo in considerazione anche la funzione colica di recupero dell'acqua - rimane pregiudicato e viceversa.

Una cattiva digestione, cioè un problema di transito, provoca effetti negativi in ​​tutto il corpo.